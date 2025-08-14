Werbung ausblenden

Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

14.08.2025 / 10:11 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        14.08.2025
     Target price:                EUR15
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 14,20 auf EUR
15,00.

Zusammenfassung:
Die Q2-Zahlen belegen die weiterhin stabile operative Performance, angeführt
von einem LFL-Mietwachstum von 3,7%. Der Vermieter verbuchte zudem ein
positives Neubewertungsergebnis für das zweite Quartal, was die positiven
Entwicklungen des ersten Quartals und des Jahresendes 2024 bestätigte. Die
Dynamik im deutschen und Londoner Wohnimmobiliensektor dürfte das organische
Wachstum auf absehbare Zeit beflügeln, doch das Unternehmen äußerte sich
während seiner Q2-Telefonkonferenz und Präsentation deutlicher als seit
Jahren zu externen Chancen. Angesichts einer Reihe von bevorstehenden
Refinanzierungen in der gesamten Branche könnte GCP endlich zu einem
aktiveren Käufer werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung für GCP bei
einem leicht erhöhten Kursziel von EUR15,00 (vorher: EUR14,20), nachdem wir die
Entwicklungen des zweiten Quartals in unser Modell einbezogen haben
(Aufwärtspotenzial: 36%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and increased the price target from EUR 14.20 to EUR 15.00.

Abstract:
Q2 reporting featured another steady operating performance spearheaded by
3.7% LFL rental growth, and the landlord also booked a positive revaluation
result for the June quarter confirming the encouraging developments seen in
Q1 and late 2024. German and London resi dynamics should fuel internal
growth for the foreseeable future, but during its Q2 conference call and
presentation the company was more vocal than it has been in years about
external opportunities. With a number of refinancings looming throughout the
sector, GCP may finally become a more active buyer. We remain Buy-rated on
GCP with an increased EUR15.0 TP (old: EUR14.2) after factoring in Q2
developments into our model (upside: 36%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=20a69fcff38c826ab63135183ec6c10c

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

2184070 14.08.2025 CET/CEST

