Phoenix Mecano mit stabilem Geschäft und höheren Margen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2023 deutliche Ergebnisverbesserungen bei stabilem Umsatz. Sie steigerte ihren betrieblichen Cashflow sowie die Profitabilität erneut. Kloten/Stein am Rhein, 17. August 2023. Auch nach der Veräusserung von Phoenix Mecano Digital Elektronik und Phoenix Mecano Digital Tunisie und trotz einer sich abkühlenden Industriekonjunktur blieb der konsolidierte Bruttoumsatz von Phoenix Mecano im ersten Halbjahr 2023 mit EUR 409,0 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres (EUR 410,7 Mio.). Organisch und in Lokalwährung stieg der Umsatz um 4,6%. Zum Wachstum trugen alle grossen Marktregionen bei, wobei die wichtigsten europäischen und asiatischen Märkte organisch stärker wuchsen als die amerikanischen. Der Nettoumsatz belief sich auf EUR 404,8 Mio. (Vorjahr EUR 406,3 Mio.). Der Auftragseingang ging um 8,5% zurück auf EUR 400,4 Mio. Organisch und in Lokalwährung entwickelte sich der Auftragseingang lediglich leicht negativ um -0,5%. Die Book-to-bill Ratio lag bei 97,9% nach 103% im Vorjahr (ohne Phoenix Mecano Digital Elektronik und Phoenix Mecano Digital Tunisie). Der betriebliche Cashflow (EBITDA) stieg um 10,6% von EUR 37,2 Mio. auf EUR 41,2 Mio. und das Betriebsergebnis (EBIT) um 21,7% von EUR 24,8 Mio. auf EUR 30,2 Mio. Das Periodenergebnis nahm um 19,4% zu und betrug EUR 20,5 Mio. (Vorjahr: EUR 17,2 Mio.). Nach Vorliegen der endgültigen Untersuchungsergebnisse sowie Einigung mit der SIX Exchange Regulation AG (SER) wurden die Effekte der Unregelmässigkeiten bei einer US-Tochtergesellschaft auf die vorgenannten Zahlen des 1. Halbjahres 2022 mittels eines Restatements korrigiert. Dadurch erhöhte sich die Vorjahresvergleichsbasis beim Betriebsergebnis im 1. Halbjahr 2022 um EUR 4,7 Mio. und beim Periodenergebnis um EUR 4,1 Mio. Das Wachstum bei Betriebsergebnis und Periodenergebnis zeigt den Vergleich der echten operativen Leistung beider Jahre.



Als Folge der starken Generierung von freiem Cashflow sowie der Devestition reduzierte sich die Nettoverschuldung der Gruppe von EUR 109,6 Mio. per 30. Juni 2022 auf EUR 55,8 Mio. Entwicklung der Sparten Der Bruttoumsatz der Sparte DewertOkin Technology Group (DOT Group) ging um 4,9% zurück auf EUR 163,6 Mio. Organisch und in Lokalwährungen betrug die Abnahme 1,8%. Hingegen stieg das Betriebsergebnis von EUR 0,3 Mio. auf EUR 3,8 Mio. und die Betriebsergebnismarge von 0,2% auf 2,3%. Die Lagerbestände in den globalen Lieferketten der Key Accounts der DOT Group konnten erheblich reduziert werden und die Talsohle im Auftragseingang scheint überschritten. Hingegen blieb die erhoffte Belebung der Endmärkte noch aus. In den USA, dem Hauptabsatzmarkt für Komfortmöbel, hellte sich die Konjunktur im zweiten Quartal leicht auf, aber in Europa blieb die Nachfrage unter den Erwartungen. Während im Markt für Antriebe von Pflegebetten in Europa im zweiten Quartal ein deutlicher Abschwung zu verzeichnen war, verhalf in Asien eine hohe Investitionsneigung zur Modernisierung und zum Ausbau der Krankenhausinfrastrukturen zu starkem Wachstum. Zur Straffung der Wertschöpfungsketten werden bestehende Kapazitäten zur Endmontage von Antriebssystemen schrittweise aus den USA nach Asien verlagert und im neu bezogenen Industriepark in Jiaxing konzentriert. Die Sparte Industrial Components wuchs organisch und in Lokalwährungen um 8,4%. Aufgrund der Devestition von Phoenix Mecano Digital Elektronik und Phoenix Mecano Digital Tunisie resultierte unter dem Strich ein Rückgang um 4,0% auf EUR 120,8 Mio. Aufgrund der Devestition ging das Betriebsergebnis von EUR 8,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahr zwar um 3,0% zurück, die Betriebsergebnismarge nahm jedoch von 7,2% auf 7,3% leicht zu. Im Geschäftsbereich Automation Modules erreichte das beratungsintensive Geschäft für kundenspezifische Lösungen mit ergonomisch verstellbaren Arbeitstischen nachhaltige Erfolge bei strategisch wichtigen Kunden. Bei generell nachlassender Dynamik im traditionellen Maschinen- und Anlagenbau blieb die Nachfrage im Geschäftsbereich Measuring Technology in allen Kundensegmenten hoch. Die Trends zur Elektrifizierung und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen liessen diesen Bereich weiter florieren. Diese Megatrends hielten auch die Zahl der Projektanfragen im Geschäftsbereich Electrotechnical Components auf hohem Niveau, während sich die Auftragsbestände weiter reduzierten und sich den früheren Normalwerten annäherten. Der Umsatz der Sparte Enclosure Systems nahm um 10,5% zu von EUR 112,8 Mio. auf EUR 124,6 Mio. Organisch und in Lokalwährung betrug die Zunahme 10,7%. Das Betriebsergebnis stieg von EUR 17,4 Mio. auf EUR 19,9 Mio. und die Betriebsergebnismarge von 15,4% auf 16,0%. Einzelne Grosskunden der Sparte bauten ihre Lagerbestände erwartungsgemäss weiter ab. Demgegenüber entwickelte sich das Geschäft mit robusten und zuverlässigen Industrie-PCs bemerkenswert positiv. Diese hochtechnischen Produkte lassen sich modular mit industriellen Steuerungen und Robotik kombinieren und an spezifische Kundenbedürfnisse anpassen. Im Sog der Megatrends der industriellen Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen wächst die Anzahl zukunftsträchtiger Anwendungen für diese Produktefamilie ungebremst. Ausblick Die einschlägigen Konjunkturindikatoren deuten in einigen Industriesegmenten und Regionen auf eine wirtschaftliche Abkühlung hin. Auftragsbestände über dem langjährigen Mittel und das auf strukturelles Wachstum ausgerichtete Geschäftsmodell stellen auch in diesem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld eine gute Basis für die kommenden Monate dar. In Kombination mit der krisenresistenten Cashflow-Generierung der industriellen Aktivitäten der Gruppe und der weiter fortschreitenden Stabilisierung bei der DewertOkin Technology Group sieht sich Phoenix Mecano für das sicher herausfordernde zweite Halbjahr gut gerüstet. Als Marktführer in globalen Nischenmärkten verfügt Phoenix Mecano weiterhin über attraktive Wachstumsaussichten im Sog industrieller Megatrends. Verwaltungsrat und Management von Phoenix Mecano bestätigen deshalb die Ziele einer Umsatzsteigerung im fortgeführten Geschäft und einer zweistelligen prozentualen Verbesserung im Betriebsergebnis (EBIT). Der detaillierte Halbjahresbericht ist ab 17. August 2023 als PDF auf unserer Webpage abrufbar. Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 8000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 793 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert. Resultate 1. Halbjahr 2023 (in Mio. EUR) 1-6 2022* 1-6 2023 in % zu VJ Auftragseingang 437.7 400.4 -8.5 Bruttoumsatz 410.7 409.0 -0.4 davon Sparte: DewertOkin Technology Group 172.0 163.6 -4.9 Industrial Components 125.9 120.8 -4.0 Enclosure Systems 112.8 124.6 10.5 Nettoumsatz 406.3 404.8 -0.4 Betrieblicher Cashflow (EBITDA) 37.2 * 41.2 10.6 Marge 9.1% * 10.1% Betriebsergebnis (EBIT) 24.8 * 30.2 21.7 Marge 6.0% * 7.4% davon Sparte: DewertOkin Technology Group 0.3 3.8 1245.4 0.2% 2.3% Industrial Components 9.0 * 8.8 -3.0 7.2% * 7.3% Enclosure Systems 17.4 19.9 14.3 15.4% 16.0% Sonstiges -1.9 -2.3 -21.0 Periodenergebnis 17.2 * 20.5 19.4 Marge 4.2% * 5.0% *Restatement

