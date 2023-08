SMA-Solar: Aktie entwickelt sich in Richtung Kernsupport!

SMA-Solar öffnete am Donnerstag, dem 10. August, seine Bücher für das zweite Quartal. Der Aktienkurs des Spezialisten für Wechselrichter ist am selben Tag abgestürzt. Dabei hatte der Solartechnikspezialist gute Quartalszahlen vorgelegt. Der Kurs brach in der Spitze um 17 Prozent ein. Die Nachfrage nach Solartechnik hat SMA-Solar im ersten Halbjahr einen Wachstumsschub verliehen. Bei einem Umsatzanstieg um rund 65 Prozent auf 778,9 Millionen Euro schnellte das operative Ergebnis (Ebitda) auf 125,3 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte. Vor Jahresfrist betrug es 15,9 Millionen Euro. Der SMA-CEO Jürgen Reinert bestätigte die bereits angehobenen Ziele für 2023. Diese sehen einen Umsatz von 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro vor und ein Ebitda von 230 Millionen bis 270 Millionen Euro.

Zum Chart

Die Marktteilnehmer reagierten auf den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 folgerichtig. Sie brachten den SMA-Kurs stark zum Ansteigen. Ihnen war zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Preis für fossile Energie ansteigen und sich dadurch der Betrieb einer Solaranlage schneller amortisieren würde. Die seit 24. Februar 2022 gebildete Aufwärtssequenz ist ab Mai 2023 in eine Konsolidierung übergegangen. Auslöser war die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2023 am 11. Mai. Hier wurden von den Marktteilnehmern bessere Zahlen erwartet. Paradoxerweise wurden am 23. Juni exzellente Zahlen gemeldet, worauf der Titel die Verluste der Konsolidierung komplett wieder wettgemacht hat. Doch dies war bis auf Weiteres der letzte Aufschwung, nachdem die Zahlen zum zweiten Quartal die schon im Laufen befindliche Abwärtssequenz bestätigten. In der Spitze verlor der Wert am Tag der Veröffentlichung am 10. August knapp 18 Prozent. Mittlerweile ist der Kursverlauf in Richtung Supportzone am Level zwischen 61,75 Euro und 70,85 Euro unterwegs. Mit einem erwarteten KGV 2023 von 16 ist der Titel durch den Kursrückgang wieder preiswerter. Die Gemengelage könnte für eine Bodenbildung und anschließende Erholung sprechen.