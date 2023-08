Applied Materials übertrifft mit Prognosen Markterwartungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Applied Materials übertrifft mit seinen Prognosen für das vierte Quartal die Markterwartungen.

Der Chip-Zulieferer geht dabei von einem Umsatz von 6,51 Milliarden Dollar (plus oder minus 400 Millionen Dollar) aus, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten erwarten 5,86 Milliarden Dollar. Applied Materials verwies auf weltweit milliardenschwere Subventionen der Regierungen in den USA, Europa und Japan für den Bau von Chip-Fabriken. Der beinigte Gewinn dürfte zwischen 1,82 und 2,18 Dollar liegen verglichen mit den Markterwartungen von 1,61 Dollar. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 6,43 Milliarden Dollar, was ebenfalls die Schätzungen der Experten von 6,16 Milliarden Dollar übertraf. Applied-Materials-Aktien legten im nachbörslichen Handel knapp zwei Prozent zu.

