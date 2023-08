DAX: Zielzone EMA 200 naht

Der deutsche Leitindex DAX steuert auf einen tiefroten Wochenausklang zu, nachdem zuvor eine bärische Flagge erfolgreich zur Unterseite aufgelöst worden war. Zeitgleich nähert sich das Barometer jedoch auch den Verlaufstiefs aus Juli sowie den knapp darunter gelegenen EMA 200 (Tag), was einer Mehrfachunterstützung gleichkommt.

Außerdem dürfte die Schwankungsbreite zusätzlich von einer seit Mitte April bestehenden Trendlinie (schwarz) zusätzlich begrenzt werden, was dem Leitbarometer in den kommenden Stunden Auftrieb verleihen könnte. Ganz so sicher sollten sich Investoren jedoch einer dynamischen Gegenbewegung aber noch nicht sein, die zu Freitag gerissene Kurslücke zwischen 15.612 und 15.664 Punkten lässt auf eklatante Schwäche des Barometers schließen.

Erholungspotenzial würde oberhalb von 15.612 Punkten an 15.706 Punkte vorliegen, darüber in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.781 Zählern. Wie schnell diese Ziele abgearbeitet werden, wird sich erst nach einer Stabilisierungsphase bewerten lassen.

Viele Wirtschaftszahlen stehen heute nicht mehr auf der Agenda, einzig die USA werden noch um 21:30 Uhr den wöchentlich erscheinenden Commitments of Traders (COT) Report veröffentlichen.