Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2023 Kursziel: 85,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Umsatz sowie EBITDA liegen in Q2 noch über unseren Erwartungen - wiederholt stärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte Die Knaus Tabbert AG hat vergangene Woche Zahlen zum Verlauf der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres publiziert, die unsere ohnehin zuversichtlichen Prognosen insbesondere auf EBITDA-Ebene nochmals übertreffen konnten. Trotz der in Summe starken Entwicklung im H1 hielt das Unternehmen an der EBITDA-Jahresprognose 2023 fest, die für unser Empfinden ein eher konservatives Bild zeichnet. Top Line auf Rekordhoch - Vorteilhaftigkeit des Produktmixes stärker als von uns antizipiert: Mit 8.275 verkauften Einheiten lag der Q2-Absatz auf einem Niveau, welches unseren Erwartungen entspricht (MONe: 8.305). Darüber hinaus standen im zweiten Quartal Umsatzerlöse i.H.v. 385,7 Mio. Euro zu Buche, was einer Steigerung von 71,4% yoy gleichkommt. Grund für diese dynamische Entwicklung sind vor allem Produktmixeffekte: [Tabelle] Aus den Zulassungszahlen der vergangenen Monate wurde deutlich, wie Knaus Tabbert dank der erfolgreich umgesetzten Multi Supplier-Strategie im Chassis-Bereich den Wettbewerb outperformen konnte. So basierten beispielsweise mehr als die Hälfte der in H1/23 an die Händler ausgelieferten Fahrzeuge auf einem Fahrgestell von MAN, VW, Mercedes oder Ford. Dass diese höherpreisigen, motorisierten Fahrzeugkategorien auch auf EBITDA-Ebene vorteilhaft sind, unterstreicht die eindrucksvolle Margenentwicklung (Q2/23: 9,6%; +5,6PP yoy sowie +0,7PP qoq). Wenngleich die Gruppe im Zuge des H1-Berichts die Ergebnis-Guidance unverändert gelassen hat (EBITDA-Marge: 7,5 bis 8,5%), halten wir nach wie vor an unserer Prognose fest (117,5 Mio. Euro bzw. 8,7%) und sehen derzeit kein realistisches Szenario, auf Gesamtjahressicht lediglich den unteren Korridor zu erreichen. Zahlreiche Indikatoren deuten auf intaktes Nachfrageverhalten hin: Der Auftragsbestand betrug zum 30. Juni 2023 1,2 Mrd. Euro und verleiht der Gruppe ein gewisses Maß an Planungssicherheit. Ferner lassen sich auch hier Veränderungen im Produktmix erkennen. So standen die motorisierten und höhermargigen Fahrzeugkategorien zuletzt für 61% der Stückzahlen bzw. über 80% des Werts des Backlogs. Zudem erachten wir die wachsende Nachfrage nach den Rent and Travel-Angeboten, was u.E. einen ersten Berührungspunkt mit dieser Urlaubsart darstellt, als weiteren Indiz für das künftig hohe Nachfrageverhalten. Fazit: Ungeachtet der starken Aktienentwicklung in den vergangenen Wochen (deutliche Outperformance des CDAX) sehen wir die attraktiven Perspektiven im aktuellen Kursniveau nicht ausreichend reflektiert und behalten Kursziel und Empfehlung bei.