SolarEdge Technologies - Vorsicht: Chart mit Schlagseite

Von 2017 bis 2021 hatte die Solaredge-Aktie einen echten Lauf. In der Spitze konnte der Titel von 12,50 USD auf über 350 EUR zulegen. Als Folge des beschriebenen Kursanstieges gönnte sich das Papier eine langjährige Atempause in Form einer klassischen Schiebezone. Aufgrund des Abgleitens unter die Tiefs bei 200,86 USD/190,15 USD ist diese Seitwärtsphase inzwischen in eine Topbildung umgeschlagen (siehe Chart). Der Kursverlauf der Aktie besitzt also ordentlich Schlagseite. Die nächste Unterstützung besteht bei 143,73 USD (Hoch vom Februar 2020), ehe das Tief vom Juni des gleichen Jahres bei 127,19 USD wieder in den Blickpunkt rückt. Einziger Hoffnungsschimmer ist derzeit, dass diverse Indikatoren bereits sehr weit gefallen sind. So notiert beispielsweise der trendfolgende MACD so tief wie niemals zuvor. Und auch der RSI ist inzwischen erstmals in der Historie in seine untere Extremzone eingetaucht. Ungeachtet dieser Extremkonstellationen ist für eine Verbesserung des charttechnischen Gesamtbildes zumindest eine Rückeroberung des Tiefs vom Oktober 2022 bei 190,15 USD vonnöten.

SolarEdge Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SolarEdge Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.