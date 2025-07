SFC Energy senkt Jahresprognosen deutlich - Aktie sackt ab

BRUNNTHAL-NORD (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy senkt wegen des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes seine Erwartungen an das laufende Jahr deutlich. Die im SDax gelistete Aktie brach nachbörslich ein. Der Umsatz dürfte zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Brunnthal-Nord mit. Zuvor war das Unternehmen von 160,6 bis 180,9 Millionen Euro ausgegangen.

Den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht das Unternehmen nun bei 13 bis 19 Millionen Euro (zuvor: 24,7 bis 28,2). Beide Ziele liegen deutlich unter den Markterwartungen. 2024 hatte SFC bei einem Umsatz von 145 Millionen Euro operativ 22 Millionen Euro verdient.

Maßgeblich für die gesenkten Prognosen seien im Wesentlichen die anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten und Wechselkursvolatilitäten, hieß es weiter. Zudem erschwerten zunehmende protektionistische Tendenzen - insbesondere im Hinblick auf die US-Zollpolitik - die Planungssicherheit und beeinträchtigten die Entscheidungs- und Investitionsbereitschaft von Kunden in neuen Regionen und Anwendungsfeldern.

Im ersten Halbjahr war der Umsatz leicht auf 73,6 Millionen Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis sank um fast ein Drittel auf 8,5 Millionen Euro. Die SFC-Aktie sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um ein Fünftel ab./he/zb