AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte bleiben schwach

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Immobilienwerte haben weiter einen schweren Stand. Am Montag setzte sich die Talfahrt der Branche am deutschen Aktienmarkt trotz einer Stabilisierung des Gesamtmarkts fort. Auch ein kritischer Kommentar zur Branche in der "Wirtschaftswoche" trübte die Stimmung. Europaweit standen die Aktien der Branche unter Druck.

Vonovia verloren als Schlusslicht im Dax 1,8 Prozent. TAG und LEG büßten im MDax 3,3 beziehungsweise 1,8 Prozent ein. Im SDax ging es für Patrizia und Hamborner Reit um 2,2 beziehungsweise 0,9 Prozent abwärts.

Die "Wirtschaftswoche" zeigte sich für den deutschen Wohnungssektor pessimistisch gestimmt. Den zuletzt drastischen Abwertungen der Immobilienbestände dürften weitere Korrekturen folgen und damit die Milliardenverluste in den Bilanzen noch ausweiten. Die Wohnungsunternehmen reagierten darauf mit Bestandsverkäufen unter dem Buchwert sowie mit Dividendenkürzungen oder -streichungen. Das Blatt sieht weiteres Ungemach durch die politisch forcierte energetische Sanierung der Wohnungen in den kommenden Jahren, die die ohnehin hohe Verschuldung weiter anschwellen lassen dürfte./edh/jha/

