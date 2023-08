APPLE - Das ist der Preis für...

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 174,490 $ (Nasdaq)

In diesem Jahr wurden Trader und Anleger in der Apple-Aktie verwöhnt. Noch zum Jahreswechsel kostete ein Anteilschein weniger als 130 USD, während man in der Spitze fast 200 USD bezahlen musste. Im August kippte jedoch die Stimmung und zusammen mit dem Gesamtmarkt kam auch die Apple-Aktie spürbar zurück. Wer erst in den letzten Zügen des laufenden Bullenmarktes eingestiegen ist, dürfte nun spürbar im Minus liegen. Ausgehend von ihrem Hoch hat die Aktie bereits im zweistelligen Prozentbereich verloren und ein erster Stabilisierungsversuch ist in der letzten Woche gescheitert. Entsprechend groß ist die Verunsicherung. Einerseits möchte keiner die nächste große Rally verpassen, andererseits aber die Aktie auch nicht im Depot haben, wenn sich die Korrektur beispielsweise noch weiter in Richtung 160 oder gar 150 USD fortsetzt.

Letzteres sind durchaus Kursziele, die man im Auge haben muss. So liegt in diesem Bereich beispielsweise das 50er bzw. 61er Retracement des Anfang des Jahres gestarteten Bullenmarktes. Gleichzeitig dieser Bereich die erste größere horizontale Unterstützung, die sich im Zuge des Aufwärtstrends gebildet hat. Damit hat die Apple-Aktie das gleiche Problem wie alle anderen Basiswerte, die dynamische Trends ausbildeten. Sobald die Stimmung kippt, liegen markante Unterstützungen relativ weit weg.

Mittelfristig alles im grünen Bereich!

Aus analytischer Sicht sind die derzeitigen Kursverluste in der Apple-Aktie zumindest mittelfristig noch im Rahmen. Eine Aktie, die innerhalb kurzer Zeit fast 60 % zulegt, darf nicht nur korrigieren, sie sollte es auch tun. Nach Abschluss der Korrektur wäre ein neuer Angriff der Bullen zu erwarten. Im Idealfall gelingt dabei sogar ein neues Hoch bei und oberhalb von 200 USD.

Trotz dieser Chancen sollte zumindest auch die Alternative im Hinterkopf zur Verfügung stehen. Im Rahmen dessen kommt es nicht zu einem neuen Bullenmarkt, sondern zu einer größeren Konsolidierung oder gar bärischen Trendwende. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es in meinen Augen jedoch zu früh, dieses bärische Szenario in den Vordergrund zu stellen. Hier wird man schlicht und ergreifend den nächsten größeren Rallyversuch abwarten müssen. Hierbei wird man sehen, wie viel Power die Bullen noch haben.

Kurzfristig ein fallendes Messer!

Auf kurzfristiger Ebene dominieren hingegen die Verkäufer das Geschehen. In diesem Umfeld sind kleinere Erholungen definitiv möglich. Die Bullen würden dabei auf einen ersten Widerstandsbereich um 177,50 USD treffen. Diesem schließt sich dann das Hoch der letzten kleinen Konsolidierung im Bereich von 181 USD an.

Fazit: Für mittelfristig orientierte Trader und Anleger bietet die aktuelle Korrektur in der Apple-Aktie auch Chancen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es jedoch noch zu früh zu sein, blind auf die Longseite zu setzen. Der kurzfristige Abwärtstrend ist intakt und neue Tiefs wären zumindest einzuplanen. Dabei könnten die Kurse zunächst in Richtung 170 USD nachgeben. Wer nicht ins fallende Messer greifen möchte, wartet zudem kleinere bullische Signale ab. Zu erkennen sind diese momentan aber noch nicht.

