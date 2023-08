Borussia Dortmund wird keine Dividende ausschütten

Die Aktionäre der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) werden auch in diesem Jahr auf die Zahlung einer Dividende verzichten müssen, nachdem zuletzt im Jahr 2019 für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde.

Begründet wird dies mit der Covid-19 bedingten Verlusthistorie und der vorstehenden Ergebnislage, wie Borussia Dortmund am Montag bei Vorlage der vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/2023 mitteilte.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) einen um 18,9 Prozent gestiegenen Konzernumsatz in Höhe von 418,2 Mio. Euro. Die Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) betrug 515,4 Mio. Euro (Vorjahr 456,9 Mio. Euro). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 123,2 Mio. Euro (Vorjahr 83,8 Mio. Euro) und das Konzernergebnis verbesserte sich um 41,5 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro.

Am 31. Oktober 2000 ging Borussia Dortmund zu einem Ausgabekurs von 11,00 Euro an die Börse. Größter Einzelaktionär ist aktuell Aufsichtsrat Bernd Geske mit 8,24 Prozent der Anteile, vor der Evonik Industries AG mit 8,19 Prozent. Signal Iduna und Puma halten derzeit Anteile von 5,98 bzw. 5,32 Prozent. Die Ralph Dommermuth Beteiligungen GmbH hält knapp 5 Prozent.

