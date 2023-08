Dürr: Zeit zu wenden!

Übergeordnet steckt Dürr seit einem Kursstand von 44,08 Euro aus August 2021 in einem Abwärtstrend fest, hierbei setzte die Aktie zeitweise auf 19,74 Euro bis September letzten Jahres zurück. Erst an dieser Stelle folgte eine äußerst dynamische Gegenbewegung an 36,70 Euro, seit Februar korrigiert die Aktie nun den vorherigen Anstieg regelkonform aus. Sollte jedoch der Bereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 26,22 Euro jetzt ungenutzt bleiben, würden weitere Abschläge sehr wahrscheinlich werden. Aber genau solche markanten Stellen werden häufig für einen Trendwechsel genutzt, wie er sich zu Beginn dieser Woche durchaus abzeichnet.

Oszillatoren am Anschlag

Vorläufig sollten sich Investoren mit erhöhter Volatilität um die potenzielle Stabilisierungsmarke von 26,22 Euro im Bereich von 27,50 Euro einstellen. Erst darüber würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Ausbau der Kursgewinne an den EMA 50 (Woche) bei 27,98 Euro und darüber an 30,22 Euro sichtlich zunehmen und ein Long-Investment erlauben einzugehen. Wochenschlusskurse unterhalb von 26,00 Euro würden unweigerlich zu weiteren Abschlägen auf 25,70 und aller Wahrscheinlichkeit auf 24,00 Euro führen. Mittelfristig würde dies jedoch eine äußerst schwierige Ausgangslage für Käufer darstellen.