AKTIE IM FOKUS: Kapitalmarkttag setzt Daimler Truck nur kurzzeitig unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Letztlich verhalten haben Anleger am Dienstag an der Börse die Nachrichten vom Kapitalmarkttag von Daimler Truck aufgenommen. Nach starken Schwankungen lagen die Aktien am Nachmittag mit 0,3 Prozent im Plus bei 40,86 Euro.

Zu Beginn der Veranstaltung war der Kurs mit 41,51 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte März gestiegen. Anschließend geriet er unter Druck und fiel um mehr als vier Prozent auf knapp 39 Euro zurück. Daraufhin griffen Anleger wieder auf dem niedrigeren Niveau wieder zu.

Analyst Nick Housden von der Bank RBC zog unter dem Strich ein positives Fazit. Die für 2030 in Aussicht gestellten Zielvorgaben beinhalteten Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen sowohl für die Margen als auch für die operativen freien Barmittel (Free Chashflow). Auch dürften die Aktionäre auf zukünftige Ausschüttungen setzen.

Die zwischenzeitlichen Kursverluste von Daimler Truck zogen zunächst auch die Aktien der Nutzfahrzeughersteller Traton und Volvo mit nach unten. Traton drehten schon nach kurzer Zeit zurück ins Plus und auch Volvo holten die Verluste wieder auf./bek/jsl/he