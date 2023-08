NOVO NORDISK - Über 250% Rendite im Trademate-Depot! Weiter Halten?

Novo-Nordisk AS - WKN: A1XA8R - ISIN: DK0060534915 - Kurs: 170,840 € (XETRA)

Positive Studiendaten ließen den Aktienkurs von Novo Nordisk am 8. August förmlich explodieren. An nur einem Tag legte der Kurs um fast 20 % zu, nachdem bekannt wurde, dass Patienten, denen Wegovy verabreicht wurde, einem geringeren Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankungen ausgesetzt sind. Im Anschluss an diese Rally aber konsolidierte die Aktie lediglich seitwärts, wobei sich die Bullen zuletzt ab ca. 171 EUR (Xetra-Handel) die Zähne ausgebissen. Wer die Aktie zu spät kaufte, hat momentan Probleme ins Plus zu kommen.

Diese Probleme hat die von unserem Trademate Lisa Giering gehaltene Depot-Position nicht. Hier wurde die Aktie bereits 2018, 2019 und zuletzt 2022 ins Trademate-Depot gekauft und in der Summe liegt die Position mittlerweile über 250 % vorne. Eine wirklich starke Performance, genau zur richtigen Zeit, wie der langfristige Chart zeigt.

Ein Chart, viele Ziele!

Den kurzfristigen Problemen der Bullen in der Novo-Nordisk-Aktie wird Lisa Giering wahrscheinlich entspannt entgegenschauen. Wer eine Rendite von über 200 % erzielt, ist auch in der Lage, kurzfristige Konsolidierungen und Korrekturen auszusitzen. Der aktuelle Handel knapp unterhalb des Allzeithochs dürfte dementsprechend noch keine Handlungszwänge erzeugen. Selbst bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 165 EUR ist dies wahrscheinlich noch nicht der Fall, auch wenn sich damit das Chartbild kurzfristig eintrüben könnte. Innerhalb des Bullenmarktes könnte es anschließend zu einer Korrektur in Richtung 157 EUR oder sogar zurück in Richtung 150 EUR kommen.

Alles oberhalb von ca. 160 EUR ist hingegen bullisch zu werten und neue Hochs sind möglich. Ob die Aktie mit einem neuen Hoch jedoch weiter dynamisch ansteigen kann, bleibt abzuwarten. Seit Mitte Juli hat sich die Aktie und damit auch der Unternehmenswert bereits wieder um knapp 30 % verteuert. Das ist alles andere als wenig.

Fazit: Mit Notierungen um 170 EUR zwängt sich ein direkter Einstieg in die Novo-Nordisk-Aktie meiner Meinung nach nicht auf. Der Preisbereich bis hin zu ca. 175 EUR könnte kurzfristig für Gewinnmitnahmen und Konsolidierungen sorgen. Ein nachhaltiger Rückfall unter 165 EUR ist aktuell zwar noch nicht zu sehen, vollkommen abwegig ist eine solche Entwicklung jedoch nicht. Aber auch hier heißt es in meinen Augen geduldig abwarten, denn immerhin ist der Bullenmarkt oberhalb von ca. 165 EUR uneingeschränkt intakt. Zusammengefasst ist die Aktie für mich oberhalb dieser Supportzone ein „Hold“, mit der Option, in der Nähe dessen spekulative kurzfristige Käufe vorzunehmen.

