Original-Research: ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG Unternehmen: ÖKOWORLD AG ISIN: DE0005408686 Anlass der Studie: Vorläufige H1-Zahlen, Vorstandsänderung Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2023 Kursziel: EUR 55,36 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker H1 schwächer als im Vorjahr, Bewertung bleibt attraktiv Die vorab gemeldeten Konzernhalbjahreszahlen der ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) mit einem Halbjahresüberschuss 2023 von EUR 12,5 Mio. (H1 2022: 13,7 Mio.) lagen leicht unter unseren Erwartungen - wir passen unsere Erwartung für das Gesamtjahr 2023 daher leicht nach unten an. Da der Aktienkurs in H1 ebenfalls nachgegeben hat, bleibt die Bewertung mit einem 2023e KGV von 9,9 eher günstig. Zu Unrecht belastend auf den Kurs der Vorzugsaktie scheint sich der Generationswechsel im Vorstand ausgewirkt zu haben. Strategisch war die Verjüngung des Vorstands, bei Beibehaltung des inhaltlichen Kurses (Positionierung der Gesellschaft; Investmentkriterien) in unseren Augen richtig und wird sich mittel- und langfristig positiv auswirken. Die kurzfristige Entwicklung in H2 wird vor allem durch das Börsenumfeld geprägt sein - wir gehen daher von einer leichten Umsatz- und Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr aus. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 55,36. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27587.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °