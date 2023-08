PAYPAL - Aus der Traum?

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 59,420 $ (Nasdaq)

„Riskant, aber nicht chancenlos“, so sah die PayPal-Aktie Anfang vergangener Woche aus. Nach dem Ausverkauf infolge der jüngsten Quartalszahlen nahm das Momentum zur Unterseite ab. Sowohl der kurzfristig überverkaufte Markt, als auch die Nähe zum aktuellen Jahrestief sorgte charttechnisch für verhaltenen Optimismus. Über mehr als einen positiven Tag am vergangenen Montag kamen die Käufer aber doch nicht hinaus. Bereits am Dienstag fiel die Aktie auf ein neues Tief zurück. Allein hier gab der Kurs 6 % nach. Die Aktie kannte auch am Jahrestief kein Halten mehr.

Mit dem Freitagstief bei 57,29 USD stellt sich jetzt die Frage, wie groß der Abwärtsdruck noch ist. Viele Marktteilnehmer dürften bereits ausgestiegen sein. Dafür spricht auch das Intraday-Reversals am Freitag. Die Aktie startete mit einem Abwärtsgap in den Tag und schloss dann sogar noch 1,40 % im Plus. Am bisherigen Tief zeigt sich somit ein Bullish-Engulfing-Pattern. Dieses kurzfristige Candlestick-Muster wurde jedoch unterhalb der Widerstandszone um 60 USD ausgebildet. Darüber hinaus fehlt bis dato die direkte Bestätigung durch weiter anziehende Notierungen. Eine Aufgabe, die die Aktie heute erledigen müsste.

Fazit: Es könnte sich lohnen, die PayPal-Aktie jetzt engmaschig zu verfolgen. Im bullischen Fall kommt es zum kurzfristigen Turnaround in Richtung 61,50 USD mit späterer Bodenbildung. Ähnlich wie im Sommer könnte es dann zu einer Erholung von 20 % und mehr kommen. Sollte sich der Aktienkurs aber unterhalb von ca. 61,50 USD festsetzen, wäre eine Beschleunigung nach unten möglich. Die Aktie hätte im Anschluss problemlos Platz bis in den Bereich von 45 USD. Erst dort würde sich wieder eine größere Unterstützungszone ausmachen lassen, die aber bereits aus dem Jahr 2017 stammt. Kleiner Fun-Fact am Rande: Dort wäre auch noch ein offenes Gap vom 27.4.2017 zu finden.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)