Der Markt versucht sich heute an eine kleinen Erholung. Allen voran treibt die Aktie von Redcare Pharmacy heute den MDax an. Nach dem 10%igen Kurssturz am Freitag liegt die Aktie deutlich an der Spitze des MDax.

Auch die Aktie von Palo Alto kann nach den Zahlen vom Freitagabend wieder deutlich zulegen. Hier bewertet Martin heute die Aussichten für die nächste Zeit. Starke Insiderkäufe fallen derweil bei der abgestraften Aktie von Beauty Health auf. Könnte hier ein spekulativer Einstieg lohnen?