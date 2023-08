AMC - Hedgefonds verabschiedet sich, Aktie crasht um 24 %

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 3,120 $ (NYSE)

AMC Entertainment Holdings - WKN: A3DSW5 - ISIN: US00165C2035 - Kurs: 2,130 € (XETRA)

Der Hedgefonds Antara Capital handelt seit dem Hype im Jahr 2021 immer wieder aktiv und kurzfristig die AMC-Entertainment-Aktien. Zeitweise hielt Antara rund 30 % der zweiten AMC-Aktie, den AMC Preferred Equity Units (APE). Wie am Montag bekanntgegeben wurde, ist Antara jetzt komplett raus aus AMC. Zuvor hatte das Unternehmen seine Position von 9,9 % am 22. Juni auf 6,5 % am 4. August heruntergefahren (Quelle: investorplace.com).

Die Aktionäre reagieren panisch: Beide Aktien, die AMC Entertainment und die AMC Preferred Equity Units, rutschen am Montag deutlich ab. Es ist die nächste Eskalation nach dem Kurseinbruch in der vergangenen Woche, als ein 10 zu 1 Reverse Split für diesen Donnerstag und die Zusammenlegung der beiden Aktien für Freitag angekündigt wurden.

Chart mahnt zur Vorsicht

Aus charttechnischer Sicht ist die Sache ziemlich klar: Mit dem Kurseinbruch in der vergangenen Woche hat die Aktie die mehrmonatige Seitwärtsrange nach unten hin verlassen. Innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends wurde damit ein Signal zur Trendfortsetzung gegeben.

Dieses Verkaufssignal wurde mit der mehrtägigen Erholung bestätigt, die Aktie kletterte nochmals bis an die flach ansteigende Rangeunterkante. Das starke Abprallen nach unten hin stärkt nun die Bären.

Eine mittelfristige Abwärtsbewegung zum Allzeittief aus 2021 bei 1,91 USD könnte mit der vorliegenden Signallage folgen. Entschärft wird die kritische Situation erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 4,75 USD. Dann wäre eine Kurserholung zur wichtigen Hürde bei 6,11 - 6,25 USD denkbar.

Fazit: Die charttechnische Situation ist kritisch, über die fundamentalen Aussichten möchte ich an dieser Stelle gar nicht sprechen. Mit dem Verlassen der langen Seitwärtsbewegung ist der Weg des geringsten Widerstandes der nach unten. Wer sich selbst nicht als kurzfristiger "Hardcore-Zocker" sieht, sollte um die hochspekulativen AMC-Aktien einen weiten Bogen machen.

AMC Entertainment Holdings Inc

AMC Entertainment Holdings APE

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)