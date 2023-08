ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für British American Tobacco - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco von 4100 auf 4000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine mögliche Genehmigung von E-Zigarettenprodukten in den USA sei kurzfristig der größte Treiber, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fundamental gebe es weiter Bedenken, kurzfristig aber sei das Aufwärtspotenzial immer noch beträchtlich./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / 14:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2023 / 00:00 / ET

