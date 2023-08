HOME DEPOT - Der ultimative Befreiungsschlag winkt

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 324,060 $ (NYSE)

Die Aktie von Home Depot befindet sich seit März 2009 in einem Aufwärtstrendkanal. Im Dezember 2021 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 420,61 USD und stieß sich damit den Kopf an der oberen Begrenzung des Kanals.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert. Dabei fiel er im Tief bei 264,51 USD zurück. Dieses Tief stammt aus dem Juni 2022.

In den letzten rund 14 Monaten bewegte sich der Aktienkurs von Home Depot volatil seitwärts. Als obere Begrenzung kann der Widerstandsbereich um 343,61 USD gelten. In der letzten Woche näherte sich der Wert diesem Bereich an, fällt aber aktuell leicht zurück.

Kaufsignal erst, wenn …

Ein Ausbruch über 343,61 USD auf Wochenschlusskursbasis wäre ein klares Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einer Rally an das Allzeithoch und später sogar in Richtung 560-570 USD führen.

Sollte die Aktie allerdings doch noch unter 264,51 USD abfallen, müsste mit einer massiven Verkaufswelle in Richtung 218,38 USD und sogar 163,95-158,09 USD gerechnet werden.

Fazit: Mittel-langfristig orientierte Anleger warten den Ausbruch ab. Kommt es dazu, hätte die Aktie viel Potenzial.

The Home Depot Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)