Teradyne hält die Dividende stabil

Der amerikanische Technologiekonzern Teradyne, Inc. (ISIN: US8807701029, NYSE: TER) gibt eine unveränderte vierteljährliche Dividende von 11 US-Cents bekannt, wie am Montag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 25. September 2023 (Record day: 1. September 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen somit 0,44 US-Dollar an Dividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 102,74 US-Dollar (Stand: 21. August 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,43 Prozent. Im Januar 2022 wurde die Dividende um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Teradyne ist im Jahr 1960 gegründet worden. Das Unternehmen mit Sitz in North Reading ist ein Hersteller von Testsystemen (ATE) für Mikroprozessoren und elektronische Bausteine und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal (2. Juli) des Fiskaljahres 2023 erzielte Teradyne einen Umsatz von 684,44 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 840,77 Mio. US-Dollar), wie am 26. Juli 2023 mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei 120,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 197,79 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 17,62 Prozent im Plus (Stand: 21. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 15,56 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de