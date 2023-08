DAX: Auf der Trendlinie

Obwohl sich der DAX seit nunmehr zwei Tagen sichtlich erholen kann, spielt sich dieses Spektakel überwiegend in der ersten Tageshälfte ab. Am Nachmittag brechen die Kurse häufig knapp auf ihren Eröffnungskurs wieder ein. Ein Intraday-Test des EMA 50 wurde vollzogen, konnte am Ende allerdings nicht überwunden werden.

Darüber hinaus notiert der DAX noch exakt auf seinem seit den Rekordständen von 16.528 Punkten etablierten Abwärtstrend, kehren nicht Käufer schnellstmöglich wieder zurück und hieven das Barometer mindestens über 15.800 Punkte, dürfte der Anstieg an 16.000 Punkte vorerst ein Traum bleiben.

Auf der Unterseite allerdings ist das Barometer vergleichsweise gut um die Unterstützung von 15.600 Punkten, darunter durch die Begrenzung des sich öffnenden Keils um 15.460 Punkten und schließlich den EMA 200 bei 15.397 Zählern. Erst darunter dürften größere Abwärtssignale den Markt wieder für einige Wochen anschieben.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per August (vorläufig) vorgelegt, in der Zeit zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Frankreich, Deutschland und die EWU nach. Hierbei werden aber noch zusätzlich Daten zum Dienstleistungssektor gemeldet. Ab 13:00 Uhr stehen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche auf der Matte, später folgen noch weitere Einkaufsmanagerindizes der USA.