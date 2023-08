Trading-Chance Intuitive Surgical: Hier könnten die Bullen wieder angreifen

Werbung

Die im April vorgelegten Ergebnisse des 1. Quartals waren herausragend und lösten eine Rallye aus, die des 2. Quartals traten im Juli eine Korrektur los. Doch auch, wenn die Trader von den jüngsten Daten ein wenig enttäuscht waren: Die Wachstumsstory beim Medizintechnikspezialisten Intuitive Surgical passt … und jetzt hat die Aktie eine markante Supportzone erreicht und wirkt „auskorrigiert“. Eine Trading-Chance Long.

Das wirtschaftliche Umfeld ist angesichts Inflation und hoher Zinsen für alle Branchen schwierig. Doch wer eine starke Produktpalette vorweisen kann, für die der Bedarf auch in schwierigen Zeiten steigt, wächst dennoch. Und auch, wenn Intuitive Surgical im Jahr 2022 einen Rückschlag beim Wachstum des Unternehmensgewinns hinnehmen musste: Im laufenden Jahr könnte der Rekordgewinn des Jahres 2021 schon wieder erreicht werden … und die Gewinne in den Folgejahren neue Hochs erreichen.

Starke Quartalszahlen zeigen: Die Wachstums-Story ist intakt

Intuitive Surgical entwickelt, baut und vertreibt Operationsroboter, die im Rahmen minimalinvasiver Chirurgie arbeiten, es handelt sich dabei um das sogenannte „Da Vinci“-System. Das lukrative dabei ist, dass es mit dem Verkauf eines solchen Systems nicht getan ist, denn die für die Operationen nötigen Verbrauchsteile werden ebenso von Intuitive Surgical geliefert, d.h. man verdient an jeder mit den Systemen durchgeführten Operation wieder mit. Hinzu kommt, dass das Unternehmen die Möglichkeiten des Da Vinci-Systems sukzessiv über die bisherigen Anwendungsbereiche hinaus erweitert. Damit ist Intuitive Surgical als mittelfristiges Investment hoch interessant ... aber auch für Trader. Vor allem, wenn die Aktie wie momentan mal wieder eine Korrekturphase hinter sich hat.

Das sehen auch die Analysten so, zumal die Reaktion am Markt auf die am 20. Juli vorgelegten Ergebnisse des 2. Quartals zwar eine Korrektur war, die Ergebnisse an sich aber sehr robust waren: Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,42 US-Dollar über der Analystenprognose und deutlich über dem Vorjahresquartal, der Umsatz stieg ebenso. Dementsprechend stufen die Experten die Aktie entweder mit „Halten“ oder mit „Kaufen“ ein, wobei das bullische Lager überwiegt, was sich auch darin zeigt, dass das durchschnittliche Analysten-Kursziel mit aktuell 368 US-Dollar weit über dem momentanen Kurs der Aktie liegt.

Ob Gap-Close oder 200-Tage-Linie: Jetzt ist bereits ein Supportbereich erreicht

Die Intuitive Surgical-Aktie hatte knapp unter dem im Herbst 2021 erzielten, bisherigen Rekordhoch als Reaktion auf gute, aber für viele auf diesem Kursniveau offenbar nicht stark genug ausgefallene Quartalsergebnisse eine umfassende Korrektur begonnen, die jetzt auf einen massiv wirkenden Supportbereich trifft:

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen im Chart, dass Intuitive Surgical jetzt in den Bereich des „Gap Up“, d.h. der Aufwärts-Kurslücke, eingetreten ist, die als Reaktion auf die im April vorgelegten Bilanzdaten zum ersten Quartal entstanden war. Damit ist man wieder nahe an dem Level, das im Vorfeld galt und auf dem man mit weniger starken Ergebnissen gerechnet hatte. Jetzt ist die Perspektive besser, der Kurs aber deutlich zurückgekommen. Und er sitzt zudem bei zugleich überverkauften, markttechnischen Indikatoren auf der wichtigen, im Bereich dieser Kurslücke verlaufenden 200-Tage-Linie auf. Eine spannende Ausgangsbasis für einen Long-Trade, den man mit einem Stop Loss, der einen kleinen „Rangierabstand“ zum unteren Ende der Kurslücke aufweist, recht eng absichern kann.

Mit kalkuliertem Risiko auf die Aufwärtswende setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 199,281 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,15. Den Stop Loss würden wir bei 264 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0810 einem Kurs von ca. 5,90 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Intuitive Surgical lautet HG6EML.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 290,67 US-Dollar, 307,42 US-Dollar, 358,07 US-Dollar, 369,69 US-Dollar

Unterstützungen: 285,05 US-Dollar, 280,71 US-Dollar, 270,23 US-Dollar, 245,36 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN HG6EML ISIN DE000HG6EML5 Basispreis 199,281 US-Dollar K.O.-Schwelle 199,281 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,15 Stop Loss Zertifikat 5,90 Euro

