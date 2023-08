ADYEN - Aktie weiter auf der Suche nach Käufern

Adyen NV - WKN: A2JNF4 - ISIN: NL0012969182 - Kurs: 778,000 € (XETRA)

Auch gut eine Woche nach dem großen Crash der Adyen-Aktie infolge der vorgelegten Quartalszahlen bleibt das Handelsinteresse beim Zahlungsdienstleister groß. Immer wieder ist der Wert unter den am aktivsten gehandelten Aktien auf Tradegate zu finden, so auch am Donnerstag. Dabei befindet man sich mit NVIDIA, Tesla, TUI und Volkswagen in guter Gesellschaft.

Analytisch hat sich die Lage gegenüber meiner jüngsten Analyse von vor zwei Tagen jedoch kaum verändert. Eine kurzfristige Erholung ist weiterhin möglich, wobei wir Ansätze in diese Richtung bereits gestern gesehen haben. Von einem Ende des Abwärtstrends oder gar einem neuen Bullenmarkt ist die Aktie jedoch noch weit entfernt, selbst im Stundenchart. Hier kristallisiert sich gerade der Preisbereich bei 821 EUR als erster wichtiger Widerstandsbereich heraus. Dieser müsste nachhaltig überwunden werden, um zumindest eine mehrtägige Erholung zu starten. Dabei könnten die Kurse auf 940 und teilweise auch bis in den 1.000er-Bereich klettern. Alles unterhalb von ca. 821 EUR bleibt jedoch bärisch, auch wenn das Momentum offensichtlich etwas nachlässt.

Fazit: Die kurzfristigen Stabilisierungschancen in der Adyen-Aktie nehmen leicht zu. Die Bestätigung oberhalb von 821 EUR steht jedoch noch aus, sodass es in meinen Augen weiterhin keinen Grund gibt, die Aktie zu kaufen. Selbst wenn der nachhaltige Anstieg über 821 EUR gelingt, dürfte es sich bei potenziellen Aufwärtsbewegungen wohl eher um sehr kurzfristiger Erholungen handeln. Von einer mittelfristigen Trendwende ist die Aktie zumindest aktuell noch weit entfernt und ob nun mit oder ohne Erholung, neue Tiefs scheinen im Laufe der nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich.

