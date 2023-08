BioNTech (ADR) - Abwärtstrend im Fokus

Um den ehemaligen Highflyer ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Nach den spektakulären Kursgewinnen von 2020/21 hat die BioNTech-Aktie seither spürbar mindestens zwei Gänge zurückgeschaltet. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in einer Korrektur von 460 USD auf in der Spitze unter 100 USD nieder. Doch in den letzten Wochen sendet der Titel verschiedene Lebenszeichen. So könnten sich die jüngsten beiden Tiefs bei 100,08 USD bzw. 95,50 USD als Doppelboden erweisen (siehe Chart). Gleichzeitig ringt das Papier mit dem Bruch des seit August 2021 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 119,88 USD). Unter dem Strich könnte sich das jüngste Bewegungstief und das damit verbundene Abtauchen unter die Schlüsselunterstützung bei rund 100 USD entsprechend als Fehlausbruch auf der Unterseite erweisen. Eine Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 125,93 USD) würde in diesem Kontext für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Die positiven Divergenzen und die neuen Einstiegssignale seitens der Relativen Stärke und des MACD unterstreichen die aktuellen Trendwendeambitionen. Als engmaschiger Stop-Loss bietet sich im Ausbruchsfall das Tief vom Juni 2022 bei 117,08 USD an.

BioNTech (ADR) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BioNTech (ADR)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

