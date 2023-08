Tagesrückblick: Jenoptik, Hellofresh und Deutsche Pfandbriefbank mit positiver Entwicklung. Die Titel des TIXX verlieren insgesamt moderat um -0,89 Prozent.

Am letzten Handelstag (24.08.2023) haben die Titel des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) moderat verloren. Der Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) notiert zum letzten Schlusskurs bei 1.128,01 Punkten, das bedeutet ein Abschlag von -0,89 Prozent im Vergleich zum Kurs des vorangegangenen Handelstags am Mittwoch (1.138,09). Zum Vergleich: Mit einem Abschlag von knapp -0,89 Prozent hat sich der TIXX am letzten Handelstag besser als der TecDAX (-1,07 Prozent) geschlagen. Der MDAX notierte in der gleichen Zeit dagegen besser mit -0,73 Prozent. Insbesondere für Tui, Curevac und Prosiebensat1 wurden teils starke Kursabschläge registriert; dagegen gewannen die Aktien von Jenoptik, Hellofresh und Deutsche Pfandbriefbank zum Teil stark an Wert.

Nachfolgend die Top- und Flop-Titel des TIXX im Vergleich zur Hauptnotierung vom letzten Handelstag (Stand: Donnerstag, 24.08.2023 - 17:45 Uhr MESZ im Vergleich zur Schlussnotierung am Mittwoch, 23.08.2023 um 17:30 Uhr MESZ):

Die Top-Aktien des vergangenen Handelstages aus dem TIXX:

Jenoptik | JEN.DE | 25,88 EUR | +2,05%

Hellofresh | HFG.DE | 26,7 EUR | +1,29%

Deutsche Pfandbriefbank | PBB.DE | 7,095 EUR | +1,07%

Encavis | ECV.DE | 13,745 EUR | +0,92%

Sma Solar | S92.DE | 73,9 EUR | +0,14%

Die Flop-Aktien des vergangenen Handelstages aus dem TIXX:

Tui | TUI1.DE | 5,64 EUR | -5,91%

Curevac | 5CV.F | 8,21 EUR | -2,84%

Prosiebensat1 | PSM.DE | 7,286 EUR | -2,78%

Teamviewer | TMV.DE | 17,01 EUR | -2,24%

Cts Eventim & | EVD.DE | 57,05 EUR | -2,23%

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.

Risikohinweis:

Dieser Artikel und sämtliche darin enthaltenen Daten dienen lediglich der allgemeinen Information des Lesers und stellen keinesfalls eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder Finanzdienstleistungen dar. Dieser Artikel und sämtliche darin enthaltenen Informationen stellen auch keine Anlageberatung dar, sie können eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Bank-, Anlage- oder Vermögensberater nicht ersetzen. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Entwicklung in der Zukunft. Der Handel mit Aktien, Zertifikaten und sonstigen Derivaten beinhaltet teils hohe Risiken, die bis hin zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können.

Alle Kurse sind Indikationen und können von den offiziellen Kursen der jeweiligen Börsen abweichen. Stockpulse übernimmt keine Haftung für irrtümlich falsche Kursangaben.