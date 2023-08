BASF - Aktie mit "einem Bein im Abwärtstrend"?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 45,420 € (XETRA)

In den vergangenen Tagen hätte es für die BASF-Aktie aus charttechnischer Sicht durchaus besser laufen können. Im Zuge der Ende Juli gestarteten Korrektur erreichte der Kurs bereits in der vergangenen Woche den Unterstützungsbereich um 45 EUR. Dort zeigte sich zwar verhaltenes Kaufinteresse, richtig überzeugen konnten die Bullen aber noch nicht. Dass die Aktie am Freitag bei 45,02 EUR und damit fast auf Wochentief aus dem Handel ging, trägt sein Übriges zur betrübten Stimmung bei.

Lange Mienen kann man Investoren bzw. kurzfristigen Käufern in der BASF-Aktie nicht verdenken. Der Supportbereich um 45 EUR ist eigentlich so markant, dass er selbst weniger versierten Charties auffallen sollte. Dementsprechend könnte man an dieser Stelle mehr Kaufinteresse erwarten. Dass dies nicht der Fall ist, gibt durchaus zu denken, zumindest kurzfristig. Erschwerend kommt hinzu, dass die bärische Struktur seit Ende Juli immer noch intakt ist. Um dies zu ändern, müsste der Kurs per Tagesschlusskurs mindestens über 46 EUR, besser später sogar über 46,75 EUR, ansteigen. Schafft man dies nicht und der angesprochene Support wird bärisch gebrochen, könnte es sogar wieder abwärts zum Sommertief bei 42 EUR gehen. Ob man dann dort erneut genug Halt findet, bleibt offen. Das Risiko für weitere Abgaben auf 40 EUR und tiefer würde zunehmen.

Fazit: Zu viel Zeit sollten sich die Käufer in der BASF-Aktie jetzt nicht mehr lassen. Fallen die Kurse nachhaltig unter 45/44 EUR zurück, könnte eine Stop-Loss-Welle einsetzen und so für neue bärische Dynamik sorgen. Dahingegen nehmen die Chancen oberhalb von ca. 46 EUR für die Käufer wieder zu. Da die Aktie historisch gesehen eher ein zyklischer und kein trendlastiger Wert ist, könnte die Longseite leicht favorisiert werden. So ganz wohl ist mir dabei aber zugegebenermaßen nicht mehr.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)