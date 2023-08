Dax Chartanalyse 28.08.2023: Bullischer Wochenstart, wenig überzeugend

Widerstand: 15.900 16.000 Unterstützung: 15.600 15.468

Rückblick:

Nach dem Höhenflog vom Freitagvormittag gab der Index am Nachmittag sämtliche Kursgewinne wieder ab, konnte sich dann allerdings kurz vor Handelsschluss noch einmal recht deutlich erholen. Diese Erholung setzt sich zum Start in die neue Handelswoche weiter fort. Der Index startete mit einer größeren Aufwärtskurslücke in den heutigen Handelstag und kletterte im Anschluss zeitweise wieder bis auf 15.760 Punkte.

Ausblick:

Ein Blick auf den 4-Stundenchart zeigt eine so genannte "broadening-top" Formation. Diese Art von Chartformation ist in der Regel Vorbote einer größeren Verkaufswelle. In diesem Fall liegen die Kursziele aus der genannten Formation knapp oberhalb der runden 15.000er Marke.

Im kurzfristigen Zeitfenster fungiert der Bereich um 15.900 Punkte als entscheidender Widerstand. Unterhalb dieser Marke ist vorerst weiter die Shortseite zu bevorzugen, die heutige Eröffnungskurslücke sollte spätestens in den kommenden Handelstagen wieder geschlossen werden. Neue prozyklische Verkaufssignale bringt jedoch erst ein Stundenschluss südlich von 15.600 Punkten.