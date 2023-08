Trading-Chance Nordex: Short-Strategie aufgegangen – Switch auf Long

Werbung

Vor genau einem Monat hatten wir für die Nordex-Aktie unter dem „Verdacht“, dass es nach der durchaus erfreulichen Halbjahresbilanz zu Gewinnmitnahmen kommen könnte, einen Short-Trade vorgestellt. Die Erwartung erfüllte sich, die Aktie fiel mehrere Wochen deutlich. Aber jetzt versucht sich der Kurs an einer Bodenbildung … und das über eine massiv wirkenden Supportzone: Eine Trading-Chance Long.

Der zwischen Mitte Mai und Ende Juli gelaufene Long-Trade auf Nordex ging auf, der unmittelbare Switch auf die Short-Seite ebenso. Da lag daran, dass die Aktie seit Monaten kräftige Schwankungen aufweist, mit denen es sich recht ordentlich „mitschwimmen lässt“. Und da momentan keine zwingenden Argumente gegeben wären, warum Nordex entweder nur noch in eine Richtung laufen oder in eine müde Seitwärtsbewegung übergehen sollte, bietet es sich jetzt an, den Gewinn des Short-Trades, der heute Mittag um die 35 Prozent lag, mitzunehmen und erneut die Seiten zu wechseln, zumal die Bullen ja durchaus Argumente hätten, denn:

Das erste Halbjahr zeigt einen Silberstreif am Horizont

Der Umsatztrend des Windkraftanlagen-Herstellers weist weiterhin solide aufwärts. Zwar bleibt die Profitabilität ein Problem, weil Nordex immer noch Aufträge abarbeitet, die aufgrund der gestiegenen Kosten zu einem Verlustgeschäft werden, aber diese „Altlasten“ werden weniger … und auf operativer Ebene gelang im zweiten Quartal bereits wieder ein Gewinn. Und das Zahlenwerk war eine Bestätigung der bisherigen Gesamtjahresprognose, nach der man eine operative Gewinnmarge zwischen -2 und +3 Prozent anstrebt … wenn es gut läuft, könnte also durchaus zum Jahresende ein Gewinn erreicht werden.

Diese Ende Juli vorgelegten Ergebnisse waren kein „Game Changer“, keine Frage. Aber sie bieten eben auch keine Argumente, warum die Aktie, nachdem sie aufgrund der immensen Vorkäufe im Vorfeld der Bilanz mehrere Wochen fiel, jetzt auch noch durch die nahe gekommene Supportzone fallen und damit auf ein neues Jahrestief rutschen sollte.

Stabilisierung über einer markanten Supportzone

Quelle: marketmaker pp4

Die Korrektur der vergangenen Wochen hat die Nordex-Aktie nahe an die Zwischentiefs der Monate Mai und Juni geführt, eine Aufwärtstrendlinie, die durch die Verbindung der beiden Tiefs entsteht, wurde zu Wochenbeginn bereits getestet. Von dort aus startete die Aktie erst einmal durch, zuletzt bleib sie dabei aber an der Widerstandslinie bei 11,86 Euro hängen und konsolidiert leicht. Angesichts der Nähe dieser massiv wirkenden Supportzone 10,11/10,27 Euro und dem Umstand, dass die bei der Bilanzvorlage überkauften, markttechnischen Indikatoren jetzt wieder Luft nach oben bieten würden, wäre das eine Gelegenheit, um hier erneut die Seiten zu wechseln, d.h. auf der Short-Seite den Gewinn mitzunehmen und sich wieder auf der Long-Seite zu positionieren.

Short-Gewinn kassieren und spekulativ Long an der Unterstützungszone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 7,531 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,96. Den Stop Loss würden wir bei 9,88 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,32 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Nordex lautet HC03TE.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 11,86 Euro, 12,43 Euro, 13,29 Euro, 13,68 Euro

Unterstützungen: 10,60 Euro, 10,27 Euro, 10,11 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Nordex

Basiswert Nordex WKN HC03TE ISIN DE000HC03TE2 Basispreis 7,531 Euro K.O.-Schwelle 7,531 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 2,96 Stop Loss Zertifikat 2,32 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.