TUI - Aktie braucht jetzt Käufer!

TUI AG - WKN: TUAG50 - ISIN: DE000TUAG505 - Kurs: 5,562 € (XETRA)

Die TUI-Aktie wurde in der letzten Woche sehr aktiv gehandelt. Angesichts der derzeitigen charttechnischen Probleme ist dies kein Wunder. Die Aktie befindet sich in einem Bärenmarkt und fiel hier auf ein neues Tief zurück. Damit scheint auch die Aufwärtsbewegung seit April nur eine Erholung im Abwärtstrend gewesen zu sein. Immerhin wurde der Ausbruch auf ein neues Tief am Freitag durch weiter fallenden Notierungen bestätigt. Heute kann sich die Aktie zwar etwas erholen, schafft es aber immer noch nicht zurück über den alten Supportbereich bei ca. 5,74 EUR.

Genau ein solcher Anstieg wäre jedoch nötig, um aus dem aktuell bärischen Signal ein Fehlsignal zu machen, zumindest im ersten Schritt. Zwei Chancen dafür wurden bereits vergeben, was den Stand der Bären festigt. Trotzdem müssen die Käufer bzw. Investoren den Kopf nicht in den Sand stecken. Wichtig wird die nächste Erholung und wann dieser einsetzt. Je früher dies der Fall ist und je weiter diese läuft, desto größer auch die Chance wieder in Richtung 6,30 EUR oder sogar darüber hinaus durchzustarten. Zu sehen ist eine solche Entwicklung momentan aber noch nicht.

Fazit: Wer ausschließlich in Richtung des laufenden Trends handelt, wird als Investor bzw. Käufer allgemein einen großen Bogen um die TUI-Aktie machen. Die Aktie ist weder kurzfristig noch mittelfristig noch langfristig bullisch unterwegs. Chancen ergeben sich hier maximal für sehr spekulative Trader bzw. Anleger. Dafür sollte der Kurs sich jedoch möglichst schnell stabilisieren und anschließend über 5,74 EUR zurückkehren. Ansätze in diese Richtung gibt es im heutigen Handel, der Durchbruch ist den Käufern aber noch nicht gelungen. Bleibt dies auch aus, könnten die Kurse problemlos unter 5 EUR fallen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)