BYD Aktie wieder auf "dem Weg der Besserung"

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 28,300 € (L&S)

In der BYD-Aktie geht es im August rund. Nach dem Hoch knapp oberhalb von 32 EUR fiel der Kurs in den vergangenen Tagen bis auf etwas mehr als 25 EUR zurück. Auf dem Weg nach unten wurden diverse Unterstützungen, wie der Preisbereich bei 29 EUR oder die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bärisch gebrochen. Anschließend setzte die Aktie bereits in der vergangenen Woche zu einer Erholung an, die sich am Montag überraschenderweise noch einmal beschleunigte. Das Unternehmen legte gestern Zahlen für das abgelaufene erste Halbjahr vor und konnte seinen Gewinn um 204,7 % auf umgerechnet 1,5 Mrd. USD steigern. Auch beim Umsatz legte BYD zu. Diese Entwicklung quittierte der Markt mit klaren Käufen. Auch heute wird die BYD-Aktie hierzulande sehr aktiv gehandelt. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen notiert der Kurs 4,22 % fester (Basis: Tradegate).

Die zentrale Frage in diesem Umfeld ist, ob es sich bei der jüngsten Aufwärtsbewegung bereits wieder um einen neuen Aufwärtstrend nach den Schwierigkeiten im August handelt. Abschließend kann dies noch nicht bejaht werden. Fakt ist aber, dass die Chancen der Bullen gestiegen sind. In den nächsten Tagen ist jedoch das Kursgeschehen um 29 EUR und den dortigen Widerstandsbereich genau zu verfolgen. Ein zumindest temporäre Rücksetzer wäre hier einzuplanen. Anschließend steht dann die Entscheidung an. Kommt es zu einem neuen Abwärtstrend und neuen Tiefs oder zum bullischen Turnaround?

Fazit: Dank der aktuellen Kursgewinne besteht für die BYD-Aktie wieder verstärkt die Hoffnung neuer Hochs auf und oberhalb von 33 EUR. Auf dem Weg zu diesem müssen jedoch noch einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und das könnte im ungünstigen Fall noch für Probleme sorgen. In diesem Zusammenhang ist vor allen Dingen der Widerstandsbereich um 29 EUR zu nennen. Temporäre Verkäufe würden hier nicht überraschen. Die Dynamik dieser ist genau zu beobachten, denn im Anschluss könnte es sowohl zu einem bullischen Turnaround als auch zu einer Fortsetzung der im August begonnenen Korrektur kommen. Zusammengefasst befindet sich die Aktie meiner Meinung nach in einem wichtigen Entscheidungsprozess, in dem die Chancen jüngst auf der Käuferseite wieder leicht gestiegen, aber noch nicht vollends überzeugend sind.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)