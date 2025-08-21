Werbung ausblenden

Blatt: Tesla-Werksgelände in Grünheide nach Brand teilweise gesperrt

Reuters · Uhr
E-MobilitätBatterien
Düsseldorf (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat sein Werk im brandenburgischen Grünheide einem Medienbericht zufolge nach einem Brand teilweise evakuiert.

Das Werksgelände sei seit Montag zum Teil Sperrgebiet, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag. In einem Gebäude, in dem Mitarbeiter Batteriepakete fertigten, habe es am Montag gebrannt. Eine Sprecherin des Landkreises Oder-Spree bestätigte der Zeitung zufolge den Vorfall. Es sei zu "einem Entstehungsbrand in der Fertigung Batteriepaket" gekommen. Personen seien nicht verletzt worden, hieß es in dem Bericht. Auch Umweltschäden habe es nicht gegeben. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Tesla
