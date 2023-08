DOMO - Cloud-Aktie mit massivem Einbruch nach den Zahlen

DOMO Inc. - WKN: A2JPBT - ISIN: US2575541055 - Kurs: 11,040 $ (Nasdaq)

Allerdings wird die Domo-Aktie seit dem Abverkauf zum Handelsstart am Freitag wieder deutlich nach oben gezogen. Es läuft also eine Erholung auf den Crash. Zuvor hatte Domo mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Analystenerwartungen schlagen können. Der Verlust pro Aktie betrug nur 0,02 USD, nachdem Analysten durchschnittlich 0,09 EUR erwartet hatten. Auch der Umsatz lag mit 79,67 Mio. USD höher als die erwarteten 78,90 Mio. USD. Das Haar in der Suppe war allerdings der schwache Ausblick. So senkte das Unternehmen die Erwartungen für das gesamte Jahr. Hier wird nur noch mit Verkäufen im Bereich von 316 - 320 Mio. USD und einem Verlust pro Aktie von 0,39 - 0,47 USD gerechnet (vormals 323 - 330 Mio. USD bzw. 0,27 - 0,39 USD Verlust pro Aktie, Quelle: fool.com).

Ein steiniger Weg zum Comeback

Die Domo-Aktie hatte sich seit dem vergangenen Winter seitwärts bewegt. Diese Seitwärtsrange wurde jetzt nach unten hin verlassen. Sofern jetzt keine schnelle und nachhaltige Rückkehr in die Handelsspanne gelingt, wäre das Papier anfällig für weiter fallende Kurse bis zum 2020er Tief bei 7,62 USD. Dort könnte eine Trendwende erfolgen.

Vorher wären Rückläufe bis 11,44 - 12,10 EUR denkbar, wo die Aktie wieder nach unten abkippen könnte. Darüber wechselt das kurzfristige Bild wieder auf neutral, bei 13,30 USD liegt dann die nächste Hürde. Erst oberhalb von 13,50 USD würde wieder solide Kaufsignale entstehen, dann wäre Platz für Erholungen bis 15,30 - 15,70 oder 17,40 - 18,00 USD.

Fazit: Ohne eine Rückkehr über die alten Jahrestiefs bleibt die übergeordnet schwache Aktie uninteressant für Einstiege und potenziell anfällig für weitere Kursverluste. Ein bullisches Reversal und vor allem eine Etablierung oberhalb der genannten Hürden müsste erfolgen, um das bärische Szenario abzuwenden und Trendwendechancen zu eröffnen.

