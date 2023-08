Gutes Halbjahresergebnis für die Gruppe Vaudoise Versicherungen trotz Inflation

• Konsolidierter Nettogewinn von CHF 70,0 Millionen, ein Wachstum von 5 % im Vergleich zum 30. Juni 2022.

• Umsatzsteigerung von 5,2 % auf CHF 974,3 Millionen und Zuwachs der gebuchten Bruttoprämien im Nichtleben-Geschäft von 5,4 %.

• Zufriedenstellende Combined Ratio von 94,8 % gegenüber 93,2 % am 30. Juni 2022.

• Das Anlageergebnis wird begünstigt durch die Erholung der Aktienmärkte im ersten Halbjahr mit einem nicht annualisierten Ertrag von 1,7 % gegenüber 1,1 % im Vorjahr.

• Hohe Kapitalisierung der Gruppe mit einer SST-Quote von 322 % per 30. Juni 2023

• Eigenkapital von CHF 2,3 Milliarden, ein Zuwachs von 1,6 % im Vergleich zum 31. Dezember 2022.





«Unsere Gesellschaft erzielt in einem von der Inflation geprägten Umfeld ein gutes Halbjahresergebnis. Unser Geschäftsmodell und unsere genossenschaftliche Strategie ermöglichen es uns, in einem volatilen Markt resilient zu bleiben. Ausserdem verfolgen wir weiterhin unsere Wachstumsstrategie in der Deutschschweiz. Dank dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir auch dieses Jahr in Sachen Kundenzufriedenheit ganz vorne mit dabei. Gestützt wird unser Wachstum durch unsere neue Werbekampagne Inspiriert. Durch Sie.», so Jean-Daniel Laffely, CEO der Gruppe Vaudoise Versicherungen.



Wachstum im Nichtleben-Geschäft

Bei den Nichtleben-Versicherungen verzeichneten die gebuchten Prämien in der Deutschschweiz einen starken Anstieg von 7,3 %. Dies bestärkt unsere Entwicklungsstrategie in dieser Region. Diese erfreulichen Ergebnisse sind vor allem auf die Performance der Agenturbroker und der Direktionsbroker zurückzuführen.



In Sachen Kundenzufriedenheit bestätigt die Vaudoise ihre Positionierung im Markt und befindet sich unter den ersten 3 der Versicherungen auf dem Markt.



Die Motorfahrzeugversicherungen, die wichtigste Branche im Portefeuille der Vaudoise, wachsen weiterhin stärker als der Marktdurchschnitt. Die Sachversicherungen verzeichnen ebenfalls einen ausgezeichneten Anstieg von 5,2 %. Trotz des stark umkämpften Markts wächst auch die Haftpflichtbranche.



Im ersten Halbjahr 2023 beträgt das Wachstum bei den Personenversicherungen Nichtleben + 8,8 %, davon 9,3 % bei der Krankenversicherung und 8,1 % bei der Unfallversicherung. Diese Entwicklung ist auf die Anpassung unserer Prämien und auf den Abschluss von Neugeschäften zurückzuführen. Wachstumsmotor war die Deutschschweiz (+ 12,9 %) und die Vertriebskanäle Broker und Partner.



Die Bruttoschadenbelastung liegt bei CHF 365,3 Millionen gegenüber CHF 350,1 Millionen per 30. Juni 2022. Die Schadenbelastung der Fälle verschlechtert sich dieses Jahr leicht um einen Prozentpunkt. Die Auswirkungen der Inflation auf die Schadenbelastung machen sich in fast allen Branchen bemerkbar. Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) liegt bei 94,8 % im Vergleich zu 93,2 % im Vorjahr.



Positive Entwicklung bei den Lebensversicherungen

Bei den Lebensversicherungen ist das Prämieninkasso im ersten Halbjahr 2023 um 2,2 % gestiegen. Zum Anstieg der Einmalprämien trägt vor allem der Erfolg des Produkts Serenity Plan bei.



Bei den periodischen Prämien weist die Gruppe bei den Todesfall- und Invaliditätsprodukten gute Umsätze aus. Die Ergebnisse im Bereich Vorsorge fallen hingegen im Vergleich zu 2022 leicht tiefer aus.



Erfreuliche Anlageergebnisse

Auch im nach wie vor von der Inflation geprägten wirtschaftlichen Kontext hielt die Gruppe an ihrer Politik der Anlagenallokation fest, die hauptsächlich auf festverzinsliche Anlagen, Immobilien und Wertschriften mit variablem Ertrag ausgerichtet ist. Im ersten Halbjahr 2023 hat die Vaudoise ihre Allokation zugunsten von variablen Erträgen angepasst, bleibt aber defensiv.



Der nicht annualisierte Anlageertrag gemäss Erfolgsrechnung beläuft sich im Jahr 2023 auf 1,7 % und liegt damit klar über dem Wert der Vorjahresperiode (1,1 %).



Die Anlageperformance zum Marktwert liegt am 30. Juni 2023 bei 4,0 %, während sie im Vorjahr negativ ausfiel (- 9,2 %). Trotz der weiterhin steigenden Zinsen trägt der Aktienmarkt und der Verkauf eines Immobilienportfolios positiv zur Anlageperformance bei.



Finanzielle Stabilität: Positive Entwicklung des Eigenkapitals

Am Ende des ersten Halbjahres 2023 belief sich das Eigenkapital der Gruppe auf CHF 2,3 Milliarden und nahm damit um 1,6 % (CHF 37,5 Millionen) gegenüber Ende 2022 zu.

Die SST-Quote bleibt per 30. Juni 2023 weiterhin sehr solide bei 322 %, liegt jedoch unter dem Wert vom 31. Dezember 2022. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Erhöhung des Aktienanteils in der Anlagestrategie in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen.



Ausblick

Die guten Ergebnisse dieses Halbjahres sind eine solide Ausgangsbasis, um die zweite Jahreshälfte anzugehen. Die Gruppe erwartet im Nichtleben-Bereich für 2023 ein weiteres Wachstum. Trotz der heftigen Wetterereignisse im Juli fallen die wirtschaftlichen Folgen geringer aus als die der Unwetter von 2021 und 2022. Darüber hinaus verfolgen wir die Entwicklung der Inflation weiterhin aufmerksam, insbesondere was die Auswirkungen auf die Reparaturkosten in der Automobilbranche angeht. Die Komplementärstrategie der Gruppe verläuft nach wie vor erfolgreich. Trotz der Volatilität der Märkte hält die Gesellschaft ein attraktives Anlageportfolio und zeigt sich resilient.

1) Die Combined Ratio per 30. Juni 2022 wurde korrigiert (siehe Erklärung auf Seite 4 dieser Mitteilung und korrigierter Halbjahresbericht 2022 im Anhang auf Französisch).

Weitere Informationen

Die vorliegende Pressemitteilung, der Halbjahresbericht 2023 (auf Französisch) und der korrigierte Halbjahresbericht 2022 sind auf der Website der Gruppe Vaudoise einsehbar.

Pressemitteilung

Halbjahresbericht 2023 (FR)

Halbjahresbericht 2022 (Corrigendum) (FR)

Konsolidierte Kennzahlen

(nicht geprüft) (in Millionen CHF) 30.06.2023 30.06.2022 Erfolgsrechnung 974,3 926,2 Umsatz Gebuchte Bruttoprämien - Nichtleben 907,2 860,5 - Leben 52,8 51,7 Gebuchte Bruttoprämien in den Nichtleben- und Lebensversicherungen 960,0 912,2 Allgemeine Kosten 178,1 168,1 Gewinn der Periode 70,0 66,8 Combined Ratio Nichtleben* 94,8 % 93,2 % Anlageertrag in der Erfolgsrechnung (nicht annualisiert) 1,7 % 1,1 % Bilanz 30.06.2023 31.12.2022 Technische Rückstellungen für eigene Rechnung (brutto) 5'556,2 5'229,2 Anlagen auf eigene Rechnung 7'670,1 7'582,0 Eigenkapital (vor Gewinnverteilung) 2'313,4 2'275,9 Ertrag des Eigenkapitals (annualisiert) 6,1 % 5,5 %

* Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) beträgt 94,8 %; sie lag ein Jahr zuvor bei 93,2 %. Die Vaudoise-Gruppe weist auf einen Fehler im Halbjahresbericht 2022 hin, der per 30. Juni 2022 eine Combined Ratio von 94,9 % ausgewiesen hat. Gemäss Art. 15 Abs. 3 der Richtlinie zur Ad hoc-Publizität liegt der korrigierte Halbjahresbericht 2022 (auf Französisch) dieser Pressemitteilung als Anhang bei und wird auf unserer Website mit dem Vermerk «Corrigendum» veröffentlicht.