Netflix: Aktienkurs etabliert sich auf höherem Niveau!

Der Streaming-Markt gilt als hart umkämpft. So steht Netflix vor einer wachsenden Zahl an Gegenspielern in der Serien- und Filmanbieterbranche. Als Konkurrenten treten Disney, Amazon und Apple im Markt an. Im Kampf um weitere Marktanteile führte Netflix im vergangenen Jahr daher einen neuen Tarif ein. Dabei sind die Nutzerzahlen von Netflix trotz stetiger Preiserhöhungen gestiegen. Der Streaming-Anbieter erhebt auch in Deutschland nun eine Gebühr fürs Account-Sharing. In den ersten Tagen nach Bekanntgabe des Account-Sharing-Verbots reagierten in den USA die Nutzer anders als einige Beobachter es zuvor erwarteten. Statt massiver Kündigungen und Abwanderungen sollen laut der Analysefirma Antenna innerhalb der ersten vier Tage nach der Ankündigung des Verbots 292.000 neue Netflix-Abonnements abgeschlossen worden sein.

Zum Chart

Kurz nach der Markierung des All-Time-High am 17. November 2021 bei 700,99 US-Dollar begann der rasante Abstieg des Aktienkurses von Netflix. Schon am 11. Mai 2022 hatte der Kurs rund 77 Prozent abgegeben. Nach der Bodenbildungsphase von Mitte Mai bis Mitte Juli 2022 hat sich eine Aufwärtssequenz herausgebildet, die aktuell noch Bestand hat. Innerhalb der Sequenz können zwei Seitwärtskonsolidierungen identifiziert werden. Aktuell wird die untere Begrenzung des Aufwärtstrends getestet. Wird diese nachhaltig und zeitnah überwunden, endet der Aufwärtstrend. Der Gewinn pro Aktie weist bei Netflix aber eine kontinuierliche Steigerung auf. Die Ausnahme bildet das Jahr 2022, wo der Gewinn erstmalig nach längerer Zeit gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückging. Aktuell sind wieder steigende Gewinne eingeplant. Von 2023 bis 2025 wird eine Steigerung um 64 Prozent auf 19,47 US-Dollar erwartet. Trotz der beträchtlichen Gewinnsteigerungen sinkt das erwartete KGV 2025 auf 21,46. Dies ist in der Historie einzigartig niedrig. Die Marktteilnehmer gehen einerseits davon aus, dass sich das Wachstum in den Jahren nach 2025 verringert. Andererseits könnte der Kurs steigen, wenn das Wachstum über 2025 hinaus aufrechterhalten werden kann.