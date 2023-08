Trading-Chance PayPal: Chance auf eine Bear-Market-Rallye

Werbung

Die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal hat seit ihrem Hoch im Jahr 2021 um die 80 Prozent an Wert verloren. Das alleine wäre kein Argument für einen Long-Trade. Aber das Chartmuster und der Umstand, dass die Bewertung der Aktie jetzt kaum noch Argumente für das Bären-Lager bietet, schon. Eine Trading-Chance Long.

Die PayPal-Aktie war zwar schon seit 2017 ziemlich stetig nach oben unterwegs. Aber mit der Corona-Krise wurde das Unternehmen als Gelddruck-Maschine angesehen und stieg immer rasanter. Immer mehr Online-Käufe, immer mehr bargeldloses Bezahlen … ein Eldorado für Unternehmen wie PayPal. Und ja, die Umsätze stiegen konstant, in den vergangenen zehn Jahren im Bereich zwischen 13 und 22 Prozent jährlich. Und der Gewinn pro Aktie stieg überproportional mit. Alles schien also in bester Ordnung zu sein. Bis das Jahr 2022 kam.

Entzaubert, aber nicht am Boden

2022 war das Umsatzwachstum erstmals einstellig … und der Gewinn kam drastisch zurück. Allerdings sind sich die Analysten nahezu einig, dass das 2023 schon wieder besser aussehen und der Gewinn in den Folgejahren weiter zulegen wird. Nicht so dynamisch wie in früheren Jahren. Aber doch so, dass man die Aktie, die ebenso stärker fiel, als der Gewinn zurückkam wie sie in den Vorjahren stärker als der Unternehmensgewinn stieg, als günstig bis fair bewertet ansehen könnte.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten für die PayPal-Aktie liegt momentan bei 80 US-Dollar, die durchschnittliche Einstufung bei „Buy“. Aktien, die im Vorfeld Publikumslieblinge und Kursraketen waren und bei denen man glaubte, den Gewinnanstieg mit dem Lineal in die Zukunft verlängern zu können, werden oft längere Zeit gemieden. Daher ist auch das jetzt im Vergleich zu früher sehr niedrige Kurs/Gewinn-Verhältnis von 17, gerechnet auf Basis der letzten vier gemeldeten Quartale, kein zwingendes Argument für eine dauerhafte Aufwärtswende. Aber es böte im Verein mit dem hochgereckten Daumen der Analysten allemal eine Chance für eine „Bear Market-Rallye“, was konkret hieße:

Das jüngste Tief traf unmittelbar auf Käufe

Die Aktie könnte zumindest an die übergeordneten Leitstrahlen der Baisse heranlaufen, d.h. an die mittelfristige Abwärtstrendlinie und die 200-Tage-Linie im Bereich 72/73 US-Dollar. Da die Ergebnisse der ersten beiden Quartale zwar eigentlich keine negativen Überraschungen bargen, PayPal aber trotzdem beide Mal kräftig abverkauft wurde, hätte man jetzt eine gute Chance, dasselbe Szenario zu sehen, wie es bereits nach den Zahlen des ersten Quartals im Mai zu beobachten war: Aus den Selloff folgt eine längere und umfassende Gegenbewegung nach oben.

Quelle: marketmaker pp4

Unterstützt würde diese nicht nur durch die eher günstige Bewertung der Aktie, sondern auch dadurch, dass das neue Jahrestief, das Mitte des Monats ausgebildet wurde, auf Käufe traf, die Bären sich seither nicht ehr blicken ließen und der Trendfolge-Indikator MACD ein bullisches Signal generiert hat. Trotzdem ist ein Long-Trade in einem übergeordneten Abwärtstrend hochspekulativ, das sollte man im Hinterkopf behalten.

Spekulativer Long-Trade setzt auf eine Gegenbewegung im Abwärtstrend

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 42,105 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,1. Den Stop Loss würden wir bei 55,50 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0810 einem Kurs von ca. 12,35 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf PayPal lautet HG9JXA8.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 66,38 US-Dollar, 67,58 US-Dollar, 71,14 US-Dollar, 72,23 US-Dollar

Unterstützungen: 58,95 US-Dollar, 57,29 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf PayPal

Basiswert PayPal WKN HG9JXA ISIN DE000HG9JXA8 Basispreis 42,105 US-Dollar K.O.-Schwelle 42,105 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 12,35 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.