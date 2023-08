Direkt zum Video auf YouTube

Die Märkte hängen noch immer an der Zinsentwicklung in den USA. Seit die Zinsen auf Anleihen nicht mehr steigen, fallen auch die Indizes nicht weiter.

Derweil meldet BYD recht gute Zahlen zu Umsatz und Gewinn. Die Aktie reagiert positiv. Die Zahlen von Evotec zeigen allerdings deutlich die negativen Auswirkungen des Cyber-Angriffs. Charttechnisch angeschlagen steht die Aktie an einem Entscheidungslevel. Aktien von Under Armour reagieren gestern nach einem Analysten-Upgrade positiv. Ist eine Wende hier nun möglich? Das und mehr ist heute Thema in der Sendung.