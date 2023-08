Country Garden - Verkauf von Anteilen an Gläubiger Ever Credit

(Berichtigt Firmennamen in Überschrift, Country Garden nicht Garden Country)

Hongkong (Reuters) - Der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Country Garden hat kurz vor der Veröffentlichung seiner Halbjahresbilanz eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme bekanntgegeben.

Mit der Ausgabe von 350,6 Millionen Aktien im Wert von rund 34,41 Millionen Dollar (270 Millionen Hongkong-Dollar/HK$) an Ever Credit, eine Investmenteinheit der Hongkonger Kingboard Holdings, solle ein Teil der Schulden bei dem Gläubiger beglichen werden, teilte Country Garden am Mittwoch mit. Die Emission werde dazu beitragen, "Barmittel zu erhalten und den Verschuldungsgrad zu senken." Das ausstehende Darlehen des Unternehmens werde dadurch auf 1,6 Milliarden HK$ reduziert. Die neuen Aktien werden zu einem Preis von 0,77 HK$ pro Stück ausgegeben, was einem Abschlag von 15,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Country Garden wird am Mittwoch seine Ergebnisse für das erste Halbjahr vorlegen. Das Unternehmen kündigte an, nach der Veröffentlichung der Ergebnisse keine Analysten- oder Pressekonferenz abzuhalten. Country Garden, spezialisiert auf Immobilien in Kleinstädten, war zum Jahreswechsel mit umgerechnet 194 Milliarden Dollar verschuldet und hatte für das erste Halbjahr einen Verlust von bis zu 55 Milliarden Yuan (7,6 Milliarden Dollar) angekündigt. Der einstige Star auf dem chinesischen Wohnungsmarkt war nach dem Platzen der Immobilienblase in Schieflage geraten. Das Unternehmen ringt mit seinen Gläubigern um eine Umschuldung. Die Aktien von Country Garden fielen am Mittwoch im frühen Handel um rund drei Prozent.

