EU-Behörde stellt sich hinter neuen Covid-Impfstoff

(Reuters) - Ein zentraler wissenschaftlicher Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) hat sich für die Zulassung eines an neue Corona-Varianten angepassten Impfstoffs ausgesprochen. Der Ausschuss CHMP habe ein entsprechende Empfehlung für das von Pfizer und BioNTech entwickelte Mittel gegeben, teilte die EMA am Mittwoch mit. Nun muss die EU-Kommission noch über eine Zulassung entscheiden. Der Impfstoff ist an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasst.

(Bericht von Eva Mathews und Yadarisa Shabong, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Bode.)