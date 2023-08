Evonik: Kommt jetzt der große Turnaround?

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Evonik bei 31,00 Euro im April 2021, zuvor war die Aktie im Zuge der Corona-Pandemie auf 15,13 Euro abgestürzt. Doch seit zwei Jahren tendiert das Papier wieder talwärts, Schritt für Schritt ging es hierbei auf die Unterstützungszone um die Corona-Tiefs von grob 16,48 Euro talwärts. Dort formiert sich offenbar Widerstand gegen die Verkäufer, das Papier könnte mit dem in der letzten Woche erreichten Tief nun eine Trendumkehr initiieren, sofern der diesjährige Abwärtstrend auch geknackt werden kann.

Kurz- bis mittelfristige Chancen

Gelingt es der Evonik-Aktie mindestens den EMA 50 auf Wochenbasis bei 17,91 Euro zu überwinden, könnten als nächstes Ziel die Julihochs bei 18,99 Euro angesteuert werden. Weitere Festigkeit würde der Doppelboden allerdings erst über ein Niveau von 19,50 Euro gewinnen, in diesem Fall könnte ein anschließender Aufschwung an 20,87 und schließlich die aktuellen Jahreshochs von 21,70 Euro bevorstehen. Mittelfristig wird aber erst über diesem Niveau der Boden technisch abgeschlossen und dürfte auf Sicht der nächsten Monate dann weitere Gewinne generieren. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter die Vorjahrestiefs von 16,51 Euro eine Verkaufswelle in Richtung der Corona-Tiefs bei 15,13 Euro auslösen.