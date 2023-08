Harmony Gold steigert die Dividende

Der südafrikanische Goldproduzent Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ISIN: ZAE000015228) gab am Mittwoch eine Dividende in Höhe von 0,75 Rand (ca. 3,7 Eurocent) je Aktie für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 bekannt. Eine Zwischendividende wurde nicht bezahlt. Die Auszahlung erfolgt am 16. Oktober 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 11. Oktober 2023.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 3,74 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,99 Prozent. Im Vorjahr lag die Gesamtausschüttung (Zwischen- und Schlussdividende bei 0,62 Rand).

Der Goldproduzent steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 um 16 Prozent auf 49,3 Bio. Rand (Vorjahr: 42,65 Bio. Rand), wie am Mittwoch weiter mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von rund 4,88 Bio. Rand nach einem Verlust von rund 1,01 Bio. Rand im Jahr zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Goldproduktion in der Spanne von 1,38 bis 1,48 Mio. Unzen Gold erwartet (30. Juni 2023: 1,47 Mio. Unzen).

Redaktion MyDividends.de