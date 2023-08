Original-Research: Smartbroker Holding AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Smartbroker Holding AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Smartbroker Holding AG Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Researchstudie Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,90 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GJ 2022 mit robuster Umsatzentwicklung und Neuausrichtung des Smartbrokers abgeschlossen; Positive operative Umsatz- und Ergebnisentwicklung auch für laufende GJ 2023 erwartet; Der starke Ausbau des plattformbasierten Transaktionsgeschäfts sollte zukünftig für eine dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung sorgen; Kursziel: 17,90 EUR (bisher: 17,70 EUR); Rating: Kaufen Gemäß veröffentlichter Geschäftszahlen hat der Smartbroker-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Konzernumsatzanstieg um 9,5% auf 52,79 Mio. EUR (VJ: 48,20 Mio. EUR) erzielt. Dieser signifikante Umsatzzuwachs resultierte hierbei aus einer ganzjährigen Vollkonsolidierung der Smartbroker AG (ehemals wallstreet:online capital AG), die 2021 zunächst "at equity"-konsolidiert und ab August 2021 vollkonsolidiert wurde. Auf Ergebnisebene stieg das operative EBITDA überproportional zur Umsatzentwicklung um 146,3% auf 8,77 Mio. EUR (VJ: 3,56 Mio. EUR). Die dynamische Ergebnisverbesserung basiert im Wesentlichen auf deutlich reduzierten Kundengewinnungskosten für den Smartbroker, die sich aus der geplanten Umstrukturierung des Setups des Smartbroker 2.0 ergaben. Korrigiert um Neukundengewinnungs-kosten für den Smartbroker, welche sich auf 4,02 Mio. EUR (VJ: 12,87 Mio. EUR) beliefen, wurde ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 12,79 Mio. EUR (VJ: 16,43 Mio. EUR) erzielt. Auf Nettobasis führten insbesondere hohe außerplanmäßige Abschreibungen auf das alte Setup des Großprojektes Smartbroker 2.0 in Höhe von 12,59 Mio. EUR zu einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich negativeren Nettoergebnis in Höhe von -10,07 Mio. EUR (VJ: -0,54 Mio. EUR). Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 rechnet das Smartbroker-Management trotz herausfordernder Rahmenbedingungen und umfangreicher Kostenbelastungen bis zum Abschluss des Großprojektes-Smartbroker 2.0 mit einer positiven operativen Entwicklung. Entsprechend erwartet das Unternehmen Konzernumsatzerlöse zwischen 51,0 Mio. EUR bis 56,0 Mio. EUR und ein um Neukundengewinnungskosten bereinigtes EBITDA (operatives Ergebnis) zwischen 1,0 Mio. EUR bis 4,0 Mio. EUR. Im Rahmen der Veröffentlichung unserer Researchstudie zu den vorläufigen Jahresergebnissen des Smartbroker-Geschäftsjahres 2022, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre nach unten angepasst. In Anbetracht der bekräftigten positiven Unternehmensguidance, bestätigen wir ebenfalls unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre. Für die laufende Geschäftsperiode rechnen wir dabei unverändert mit Umsatzerlösen in Höhe von 52,70 Mio. EUR und einem EBITDA von 1,04 Mio. EUR. Für die Folgejahre 2024 und 2025 gehen wir unverändert von Umsatzerlösen (EBITDA) in Höhe von 66,75 Mio. EUR (13,97 Mio. EUR) bzw. 76,30 Mio. EUR (20,68 Mio. EUR) aus. Insgesamt sehen wir die Smartbroker-Gruppe weiterhin gut positioniert, um durch die kurz bevorstehende Einführung des vielversprechenden Launch des Smartbroker 2.0 kombiniert mit dem angestrebten Hochlauf der Marketing-Aktivitäten ab dem Geschäftsjahr 2024 wieder in den dynamischen Wachstumsmodus zurückzukehren. Durch die erwarteten Skaleneffekte aus dem prognostizierten starken Ausbau des Transaktionsgeschäfts, sollte es dem Unternehmen gelingen überproportionale Ergebniszuwächse zu erzielen und hierdurch die Konzernprofitabilität dynamisch zu steigern. Daneben sollte die verstärkte Verzahnung der beiden sich ergänzenden Geschäftsfelder (Media & Transaktion) zu deutlich positiven Synergieeffekten führen und damit auch die zukünftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung zusätzlich voranbringen können. Basierend auf unseren bestätigten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Folgejahre und dem eingetretenen Roll-Over-Effekt (Kursziel bezogen auf darauffolgende GJ 2024 statt zuvor 2023), haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 17,90 EUR (zuvor: 17,70 EUR) je Aktie erhöht. Kurs-zielmindernd haben sich hingegen angestiegene Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses auf 2,00%, statt zuvor 1,50%) ausgewirkt. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Smartbroker-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27643.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 30.08.2023 (9:24 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 30.08.2023 (10:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2024 -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °