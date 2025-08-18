Werbung ausblenden

Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: YOC AG - von Montega AG

18.08.2025 / 16:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.08.2025
     Kursziel:                  24,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Umsatzmomentum überzeugt, Ergebniserholung dürfte nachziehen

Die YOC AG hat am 18.08.2025 den Halbjahresbericht veröffentlicht. Während
sich auf der Umsatzseite eine stark anziehende Dynamik zeigte, war das
operative Ergebnis von einer Reihe von Sondereffekten belastet, die nun aber
'abgearbeitet' sein dürften.

[Tabelle]

Q2 ist Wendepunkt: Nach einem noch verhaltenen Auftakt in Q1 (+3% yoy)
setzte YOC im Q2 mit +16,2% Umsatzwachstum ein starkes Signal. Dieses
Momentum ist bemerkenswert, da der europäische Online-Werbemarkt im gleichen
Zeitraum stagnierte und die Werbeausgaben in Deutschland laut Nielsen sogar
deutlich rückläufig waren. Damit hat YOC nicht nur die Schwäche des
Gesamtmarktes überkompensiert, sondern auch sein gewohntes zweistelliges
Wachstumstempo wieder erreicht. Besonders hervorzuheben ist, dass die
internationale Expansion wesentlich zum Schub beigetragen hat: Während der
Heimatmarkt Deutschland um 10,8% zulegte, wuchsen die Erlöse im Ausland um
23% yoy. Die Skandinavien-Offensive, insbesondere die Gründung von YOC
Sweden, zeigt damit bereits im ersten Jahr Wirkung.

Auf Produktebene war erneut die VIS.X®-Plattform der zentrale
Wachstumstreiber. Mit den jüngsten Erweiterungen - u.a. Attention Metrics
für High-Impact-Werbeformate sowie die Stärkung der Identity Intelligence
durch neue Datenpartner - konnte YOC sein Leistungsversprechen im
programmatischen Premium-Segment substanziell ausbauen. Die
Differenzierungskraft gegenüber Wettbewerbern und die steigende
Skalierbarkeit des Modells werden auch dadurch unterstrichen, dass
mittlerweile rund ein Viertel des Konzernumsatzes aus KI-optimierten
Produkten stammt.

EBITDA von Einmaleffekten belastet: Ergebnisseitig blieb H1 aufgrund von
Sondereffekten (Währung, Schweden-Invest, temporär höhere Plattformkosten)
hinter den Erwartungen zurück (EBITDA: 0,5 Mio. EUR, -71% yoy). Entscheidend
ist jedoch: Diese Effekte sind temporär. Das Management machte deutlich,
dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit den genannten Belastungen
inzwischen vollständig behoben wurden. Damit bestätigt sich, dass die
Investitionen in Infrastruktur und Internationalisierung die kurzfristige
Profitabilität belasten, aber die Basis für nachhaltiges Wachstum legen.

Ausblick: Angesichts des starken Umsatzmomentums hat YOC die Jahresziele
bekräftigt. Das Geschäftsvolumen soll im H2 um 15-20% yoy zulegen, sodass in
der Jahresbetrachtung weiterhin Erlöse zwischen 39 und 41 Mio. EUR
realistisch erscheinen. Das EBITDA wird vom Wegfall der Einmaleffekte
profitieren und wird nach wie vor bei 5,5-6,5 Mio. EUR erwartet, was wir
ebenfalls als gut erreichbar halten.

Fazit: Q2 war ein wichtiger Proofpoint: zweistelliges Wachstum trotz
schwachen Marktes, die Internationalisierung trägt, die kontinuierliche
Plattforminnovation zeigt Wirkung. Während das Halbjahr insgesamt durch
Sondereffekte belastet war, zeigt das starke Q2-Momentum, dass YOC operativ
wieder auf Kurs ist. Damit ist die Jahresguidance u.E. gut erreichbar.
Unserer Einschätzung nach bleibt YOC strategisch gut positioniert, um in dem
angespannten Umfeld weiteres Wachstum zu generieren. Dies unterscheidet das
Unternehmen von übrigen Vertretern der Werbe-Peergroup, die zuletzt durch
deutliche Gewinnwarnungen und entsprechende Kursverluste aufwarten mussten.
Die YOC Aktie konnte sich diesem negativen Branchentrend nicht in Gänze
entziehen, so dass sich auf dem jetzigen Kursniveau nochmals eine sehr gute
Einstiegsgelegenheit bietet. Auch wenn wir unsere Prognosen leicht
korrigiert haben: Mit einem EV/EBITDA von 6,2 und einem KGV von 9,5 auf
Basis der 2026er Erwartungen erachten wir die YOC-Aktie als für einen
Wachstumstitel äußerst günstig bewertet und bekräftigen unser Kaufen-Votum
bei einem unveränderten Kursziel von 24,00 EUR.



