Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 18.08.2025 / 16:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2025 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Umsatzmomentum überzeugt, Ergebniserholung dürfte nachziehen Die YOC AG hat am 18.08.2025 den Halbjahresbericht veröffentlicht. Während sich auf der Umsatzseite eine stark anziehende Dynamik zeigte, war das operative Ergebnis von einer Reihe von Sondereffekten belastet, die nun aber 'abgearbeitet' sein dürften. [Tabelle] Q2 ist Wendepunkt: Nach einem noch verhaltenen Auftakt in Q1 (+3% yoy) setzte YOC im Q2 mit +16,2% Umsatzwachstum ein starkes Signal. Dieses Momentum ist bemerkenswert, da der europäische Online-Werbemarkt im gleichen Zeitraum stagnierte und die Werbeausgaben in Deutschland laut Nielsen sogar deutlich rückläufig waren. Damit hat YOC nicht nur die Schwäche des Gesamtmarktes überkompensiert, sondern auch sein gewohntes zweistelliges Wachstumstempo wieder erreicht. Besonders hervorzuheben ist, dass die internationale Expansion wesentlich zum Schub beigetragen hat: Während der Heimatmarkt Deutschland um 10,8% zulegte, wuchsen die Erlöse im Ausland um 23% yoy. Die Skandinavien-Offensive, insbesondere die Gründung von YOC Sweden, zeigt damit bereits im ersten Jahr Wirkung. Auf Produktebene war erneut die VIS.X®-Plattform der zentrale Wachstumstreiber. Mit den jüngsten Erweiterungen - u.a. Attention Metrics für High-Impact-Werbeformate sowie die Stärkung der Identity Intelligence durch neue Datenpartner - konnte YOC sein Leistungsversprechen im programmatischen Premium-Segment substanziell ausbauen. Die Differenzierungskraft gegenüber Wettbewerbern und die steigende Skalierbarkeit des Modells werden auch dadurch unterstrichen, dass mittlerweile rund ein Viertel des Konzernumsatzes aus KI-optimierten Produkten stammt. EBITDA von Einmaleffekten belastet: Ergebnisseitig blieb H1 aufgrund von Sondereffekten (Währung, Schweden-Invest, temporär höhere Plattformkosten) hinter den Erwartungen zurück (EBITDA: 0,5 Mio. EUR, -71% yoy). Entscheidend ist jedoch: Diese Effekte sind temporär. Das Management machte deutlich, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit den genannten Belastungen inzwischen vollständig behoben wurden. Damit bestätigt sich, dass die Investitionen in Infrastruktur und Internationalisierung die kurzfristige Profitabilität belasten, aber die Basis für nachhaltiges Wachstum legen. Ausblick: Angesichts des starken Umsatzmomentums hat YOC die Jahresziele bekräftigt. Das Geschäftsvolumen soll im H2 um 15-20% yoy zulegen, sodass in der Jahresbetrachtung weiterhin Erlöse zwischen 39 und 41 Mio. EUR realistisch erscheinen. Das EBITDA wird vom Wegfall der Einmaleffekte profitieren und wird nach wie vor bei 5,5-6,5 Mio. EUR erwartet, was wir ebenfalls als gut erreichbar halten. Fazit: Q2 war ein wichtiger Proofpoint: zweistelliges Wachstum trotz schwachen Marktes, die Internationalisierung trägt, die kontinuierliche Plattforminnovation zeigt Wirkung. Während das Halbjahr insgesamt durch Sondereffekte belastet war, zeigt das starke Q2-Momentum, dass YOC operativ wieder auf Kurs ist. Damit ist die Jahresguidance u.E. gut erreichbar. Unserer Einschätzung nach bleibt YOC strategisch gut positioniert, um in dem angespannten Umfeld weiteres Wachstum zu generieren. Dies unterscheidet das Unternehmen von übrigen Vertretern der Werbe-Peergroup, die zuletzt durch deutliche Gewinnwarnungen und entsprechende Kursverluste aufwarten mussten. Die YOC Aktie konnte sich diesem negativen Branchentrend nicht in Gänze entziehen, so dass sich auf dem jetzigen Kursniveau nochmals eine sehr gute Einstiegsgelegenheit bietet. Auch wenn wir unsere Prognosen leicht korrigiert haben: Mit einem EV/EBITDA von 6,2 und einem KGV von 9,5 auf Basis der 2026er Erwartungen erachten wir die YOC-Aktie als für einen Wachstumstitel äußerst günstig bewertet und bekräftigen unser Kaufen-Votum bei einem unveränderten Kursziel von 24,00 EUR. 