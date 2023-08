RWE - Die Aktie startet durch

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 39,940 € (XETRA)

Zumindest kurzfristig hat die RWE-Aktie einen guten Lauf. Am Dienstag legte der Kurs 1,24 % zu. Seit dem jüngsten Tief am 21. August summieren sich die Gewinne mittlerweile auf ca. 5,50 %. Um diese Kaufwelle richtig einzuordnen, ist jedoch ein Blick auf das mittelfristige bzw. langfristige Bild nötig.

Der große Aufwärtstrend, der Ende 2015 in der RWE-Aktie startete, ist hier gut zu erkennen. In der Spitze belaufen sich die Gewinne auf ca. 365 % und so kann es nicht verwundern, dass der Aktienkurs nun schon seit Februar 2022 lediglich seitwärts läuft. Hierbei handelt es sich um eine Art Dreiecksformation, in der die Kurse mittlerweile in die Spitze dieser hineinlaufen. Dies legt nahe, dass bald eine Entscheidung anstehen könnte.

Inwieweit dabei die jüngsten Kursgewinne inklusive des Ausbruchs über die Widerstandszone um 39,50 EUR den Startschuss für einen neuen Bullenmarkt gelegt haben, bleibt abzuwarten. Einfach wird es für die Käufer nämlich nicht. Bedingt durch die oben angesprochene mittelfristige Konsolidierungsformation stellen sich den Bullen immer noch eine ganze Reihe von Widerständen entgegen. Die nächste Herausforderung wartet bereits im Bereich von 40,41-41,14 EUR. Anschließend wird es nicht leichter, da der Kurs im Bereich von 42,73-43,55 auf das nächste Widerstands-Bollwerk trifft.

Fazit: Mit aktuellen Notierungen im Bereich von 40 EUR befindet sich die RWE-Aktie in der Mitte ihrer schon seit 2022 laufenden Range. Nachdem zuletzt die Unterseite getestet wurde, könnten sich die Kurse jetzt auf in Richtung der nächsten großen Widerstände bis hin zu knapp 44 EUR machen. Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen sollten dabei aber eingeplant werden. Der erste wichtige Supportbereich beginnt ab ca. 38,10 EUR. Läuft es für die Bullen sehr gut, wird schon der Bereich bei 39,07 EUR nicht mehr nachhaltig unterschritten.

RWE AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)