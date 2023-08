VINFAST - Außer Kontrolle geratener Zockerwert!

VinFast Auto Ltd. - Kurs: 46,250 $ (Nasdaq)

Der vietnamesische Autobauer VinFast feierte erst vor wenigen Tagen sein Börsendebüt an der Nasdaq. Seitdem schlägt der Kurs Purzelbäume. Die Volatilität ist extrem, wobei dies fast noch untertrieben ist. Zunächst gab es eine Rally von 700 %, am Dienstag brach der Aktienkurs um 43,84 % ein. Auch am heutigen Mittwoch wird die Aktie wieder aktiv gehandelt. Auf Tradegate führt sie die Liste der Top 5 der ausgeführten Orders im vorbörslichen Handel an.

Wer die Aktie handelt, sollte sich der enormen Risiken jedoch bewusst sein. Trademate-Experte Oliver Baron hat dies gestern sehr gut zusammengefasst. Der sogenannte Freefloat der Aktie ist extrem gering und zusammen mit einer gezielten geschürten Nachfrage bei privaten Investoren sorgte dies für die starke Kursbewegung. Natürlich spielen auch professionelle Trader eine Rolle.

Fazit: Es fällt mir zugegebenermaßen schwer, ein Engagement in der Aktie grundlegend abzulehnen. Versierte und sehr spezialisierte, professionelle Trader handeln solche Aktien höchst erfolgreich. Wer weiß, was er tut, kann auch mit der VinFast-Aktie Geld verdienen, zumal das Handelsvolumen groß genug ist. Wahrscheinlich aber bringen die meisten privaten Trader und Anleger die notwendigen Skills nicht mit. Wie schnell man knapp 50 % seines Kapitals verlieren kann, hat man gestern gesehen. Die VinFast-Aktie ist ein reiner Tradingwert und das in meinen Augen für Spezialisten und sehr erfahrene Trader. Jeder sollte sich der Risiken bewusst sein und die Aktie im Zweifel links liegen lassen.

