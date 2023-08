EQS-News: HB Holding N.V.: Update zum freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot der 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (A283WQ), Neuemission 8% Henri Broen Construction B.V. 2023/28 (A3LLLY)

EQS-News: HB Holding N.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

HB Holding N.V.: Update zum freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot der 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (A283WQ), Neuemission 8% Henri Broen Construction B.V. 2023/28 (A3LLLY)



31.08.2023 / 12:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HB Holding N.V. Eindhoven, 31. August 2023 Das freiwillige öffentliche Umtauschangebot, welches die HB Holding N.V. Investoren der 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 (ISIN: DE000A283WQ2) ab einem Anlagebetrag von EUR 100.000 nominal unterbreitet hatte, endete vor wenigen Tagen und stieß auf große Nachfrage. Aus diesem Grund behält sich die Gesellschaft vor, interessierten Investoren weiterhin die Möglichkeit zur Umwandlung der Anleihe 7,5% HB Holding N.V. 2020/25 wahlweise in Aktien der HB Holding (ISIN: NL0015000NA2) oder in die Anleihe der 8% Henri Broen Construction 2023/28 (ISIN: DE000A3LLLY3) zu ermöglichen. Details finden sich auf den Webseiten www.hbroen.com und www.hbroen-construction.com unter der Rubrik Investor Relations. Ebenso zeichnet sich eine hohe Nachfrage nach der neuen 8% Henri Broen Construction B.V. 2023/28 Anleihe (ISIN: DE000A3LLLY3) ab. Die 5jährige Laufzeit des Wertpapiers mit einem Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. EUR beginnt am 1. September 2023. Die Handelsaufnahme im Freiverkehr einer deutschen Börseist ist im Verlauf des Septembers geplant. Die Henri Broen Construction B.V. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der börsennotierten HB Holding N.V. und Hersteller von Leichtstahlprofilen (Skelettrahmenkonstruktion) für Häuser, Apartments und Modulbauten. Das innovative Verfahren weist viele Vorteile auf und gibt wichtige Antworten auf die aktuellen Herausforderungen in der Branche wie knappe Ressourcen, steigende Bau- und Rohstoffkosten und zunehmende Effizienzanforderungen. Gerade in Bezug auf die Einsparung von CO2 und die Umweltverträglichkeit sticht das Verfahren hervor. Mit Leichtstahlprofilen können die Aspekte Nachhaltigkeit, Innovation und Wirtschaftlichkeit ohne Widerspruch vereinbart werden. Das Verfahren verkürzt die Bauzeiten gegenüber einer Betonbauweise erheblich. Zudem muss weniger Material eingesetzt werden. Leichtstahl ist wiederverwendbar, vollständig recyclebar, sehr haltbar und erlaubt vielfältige Formungen ohne Stabilitätsverlust sowie eine hocheffektive Dämmung. Es lassen sich somit deutliche Kosteneinsparungen gegenüber „traditionellen“ Baumethoden realisieren. Weitere Vorteile des Verfahrens sind das geringere Gewicht (50% leichter als Holzrahmen) und der geringe Transportaufwand. Der Transport der vorgefertigten Elemente und die unkomplizierte Montage vor Ort sowie die automatisierte und individualisierbare Produktion durch Spezialmaschinen sind weitere Pluspunkte. Die Kombination der genannten Vorteile ermöglicht die Erzielung attraktiver Margen mit dem risikoarmen Geschäftsmodell. Die Henri Broen Construction produziert lediglich auf Grundlage einer bestehenden Nachfrage (Auftragsbestand) und kann Preiserhöhungen bei Rohstoffen an die Kunden weitergeben. Nach dem erfolgreichen Produktionsstart im Frühjahr, erwartet die Gesellschaft zeitnah eine große Anzahl von Aufträgen. Um die Expansion zu finanzieren, soll der Emissionserlös der 8% Henri Broen Construction B.V. 2023/28 Anleihe zum Ausbau des Maschinenparks sowie für das Working Capital und zur allgemeinen Finanzierung im Konzernverbund genutzt werden. Die Emittentin profitiert von den Branchentrends modulares Bauen, bezahlbarer Wohnraum und Ressourcenschonung. Im Hinblick auf ESG-Kriterien, leistet die Bauweise mit Leichtstahlprofilen durch geringere CO2-Emissonen einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz (Kreislaufwirtschaft). Das Konstruktionsverfahren besitzt ebenso einen sozialen Aspekt, da es kostengünstiger ist und somit die Produkte erschwinglicher für den Endkunden macht. www.hbroen.com www.hbroen-construction.com Kontakt:

Carsten Mainitz (CFO)

HB Holding N.V.

mainitz@hbroen.com

31.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com