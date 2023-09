Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

Aktuelle Zinsangebote versprechen bis zu 4 Prozent Zinsen. Das hört sich viel an und hat es so auch seit Jahren nicht gegeben. Dennoch bleibt unter dem Strich ein Minus – denn die immer noch hohe Inflation lässt die Zinserträge zusammenschmelzen wie Eis in der Sonne.

Was hinter dem Effekt der negativen Realrendite steckt und welche Anlageklassen vor dem Kapitalverlust schützen, erklärt Heiko Böhmer im aktuellen Markt-Update.