E.ON - Gewinne sichern?

Der August stand in der E.ON-Aktie ganz im Zeichen einer kleinen Bodenbildung, nachdem zuvor der Unterstützungsbereich um 11,20 EUR gebrochen wurde. Damit drohte die Aktie einen Abwärtstrend auszubilden. Glücklicherweise ließen sich die Marktteilnehmer nicht beirren und im Bereich von 10,90 EUR setzte ein Stabilisierungsprozess ein. Damit war der erste Schritt zum bullischen Turnaround gemacht, der zweite folgte vor einigen Tagen. Hier konnte der alte Supportbereich um 11,20 EUR zurückerobert werden. Aktuell wird die Aktie bei 11,415 EUR gehandelt.

Herausforderungen wollen gemeistert werden

Nach den kurzfristigen Erfolgen der Käufer in der E.ON-Aktie müssen sich diese nun der nächsten Herausforderung ab ca. 11,50 EUR stellen. Hier finden sich gleich eine ganze Reihe von Widerständen, beginnend von der Abwärtstrendlinie bis hin zum horizontalen Problembereich bei 11,79 EUR. Dass diese noch wahrgenommen werden, haben wir im Laufe der Woche mehrfach gesehen. So prallte der Kurs auch gestern in dieser Widerstandszone nach unten ab. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen kann sich der Kurs leicht fangen und knapp 0,20 % gegenüber gestern zulegen.

Fazit: Mit der kurzfristig bullischen Basis konnte sich die E.ON-Aktie ab Mitte August spürbar erholen. Jetzt steht jedoch die nächste, in diesem Fall auch mittelfristige Entscheidung an. In den kommenden Tagen könnten die Käufer versuchen, den Widerstandsbereich bis hin zu 11,79 EUR unter Druck zu setzen. Aber erst, wenn dieser nachhaltig überschritten wird, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial auf 12,25 EUR oder darüber hinaus. Sollten die Käufer hingegen scheitern, wären kurzfristige Abgaben auch bis hin zu 11,00 EUR möglich. Im ungünstigsten Fall droht sogar ein neues Tief unterhalb von 10,75 EUR.

