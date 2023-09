EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Recover Nordic Oy von der Recover Group erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares hat die Übernahme von Recover Nordic Oy von der Recover Group erfolgreich abgeschlossen



01.09.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mutares hat die Übernahme von Recover Nordic Oy von der Recover Group erfolgreich abgeschlossen Neues Plattform-Investment für das Segment Goods & Services

Anbieter von Dienstleistungen zur Sanierung von Immobilien

Breite Marktabdeckung mit 19 Niederlassungen in Finnland München, 1. September 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Recover Nordic Oy von der Recover Group erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird als neues Plattform-Investment in Finnland das Segment Goods & Services stärken. Recover Nordic Oy ist ein führender Anbieter von Immobiliensanierungsdiensten, z. B. für Wasser- und Brandschäden, Geruch, Desinfektion und Feuchtigkeit. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette nach Immobilienschäden ab, von der ersten Reaktion und Inspektion bis hin zu Abriss, Sanierung und Wiederaufbau. Recover Nordic Oy hat seinen Hauptsitz in Vantaa und ist mit seinen 19 Niederlassungen in der Lage, ca. 80 % der finnischen Bevölkerung innerhalb einer Stunde zu erreichen.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

01.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com