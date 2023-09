EQS-NVR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

01.09.2023 / 13:00 CET/CEST

Wien, am 31.08.2023 AUSTRIACARD HOLDINGS AG: VERÖFFENTLICHUNG DES KAPITALS UND DER GESAMTANZAHL DER STIMMRECHTE Gemäß § 135 Abs 1 Börsegesetz 2018 gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG („Gesellschaft“) bekannt, dass das Grundkapital der Gesellschaft zum 31.08.2023 EUR 36.353.868 beträgt, zerlegt in 36.353.868 auf Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, die jeweils in gleichem Umfang am Grundkapital beteiligt sind und jeweils eine Stimme gewähren. Aussender: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien - Österreich

Kontaktperson: Dimitris Tzelepis

Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

Webseite: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)

Athener Börse (Main Market)

01.09.2023 CET/CEST